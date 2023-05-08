В апреле в 8 реках поднялась вода – ГСЧС

В течение апреля наблюдалось сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях 10 областей.

Об этом сообщила ГСЧС .

Подъем воды наблюдался в Волынской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Черкасской, Запорожской, Черниговской и Житомирской областях.

За последние сутки в реках на территории 8 областей (Черкасской, Волынской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Полтавской, Запорожской и Черниговской) наблюдается снижение уровня воды и вместе с тем на территории Днепропетровской области незначительное поднятие (до 3 см).

Подтоплены 83 дома (Днепропетровская область – 39, Кировоградская – 25 и Черкасская – 19) и 564 домохозяйства (Запорожская – 250, Черниговская – 133, Черкасская – 55, Днепропетровская – 59, Полтавская – 37, Кировоградская) .

В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплены сельскохозяйственные угодья.

Нарушено транспортное сообщение в 26 населенных пунктов Черниговской области.

Всего за сутки подразделениями ГСЧС перевезен 41 человек.

Напомним, синоптики предупреждают, что в результате возможных значительных осадков может произойти вторая волна паводка. Это может произойти в начале мая.