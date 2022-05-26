В Испанию с начала войны выехало более 100 тысяч украинцев

С начала войны в Испанию прибыли более 100 тысяч украинцев.

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Об этом ссылаясь на правительственные данные, сообщает Euractiv.

Подавляющему большинству из почти 109 тысяч украинских беженцев в Испании предоставлен статус временной защиты. Согласно последним данным министерства внутренних дел Испании, среди получивших статус временной защиты 67% составляют женщины и 33% мужчины. Статус временной защиты предоставляет людям доступ к рынку труда и социальному обеспечению.

По состоянию на 30 апреля 47 231 человек со статусом временной защиты были трудоспособного возраста, из них 77% - женщины, сообщило министерство инклюзии, социального обеспечения и миграции Испании. Однако пока работу нашли только 3019 украинцев.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину из страны в основном выезжали женщины и дети. Это может привести к демографическому кризису в стране. Такой прогноз сделал директор Института демографии и социальных исследований им. Птицы НАН Украины академик Элла Либанова в эфире национального телемарафона.