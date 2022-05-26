До Іспанії з початку війни виїхало більше 100 тисяч українців

З початку війни до Іспанії прибули понад 100 тисяч українців.

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Про це з посиланням на урядові дані, повідомляє Euractiv.

Переважній більшості із майже 109 тисяч українських біженців в Іспанії надано статус тимчасового захисту. Згідно з останніми даними міністерства внутрішніх справ Іспанії, серед тих, хто отримав статус тимчасового захисту, 67% становлять жінки і 33% чоловіки. Статус тимчасового захисту надає людям доступ до ринку праці та соціального забезпечення.

Станом на 30 квітня 47 231 особа із статусом тимчасового захисту були працездатного віку, з них 77% — жінки, повідомило міністерство інклюзії, соціального забезпечення та міграції Іспанії. Однак поки що роботу знайшли лише 3019 українців.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з країни переважно виїжджали жінки та діти. Це може призвести до демографічної кризи в країні. Такий прогноз зробила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Пташки НАН України академік Елла Лібанова в ефірі національного телемарафону.