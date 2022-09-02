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В Киеве наблюдается сильное задымление воздуха: в чем причина
Киев 2 сентября оказался в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире. Причина задымления в воздухе – торфяной пожар в районе села Сосновка Вышгородского района.
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Киев по состоянию на 09:40 оказался в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире.
Согласно данным сервиса IQAir, самый грязный воздух наблюдается в районе Оболони, Подола и на левом берегу.
По информации ГСЧС Украины, в Вышгородском районе спасатели ликвидируют очаг торфяного пожара. Ситуация осложняется сезонным явлением – метеорологической дымкой.Подписывайтесь на наш YouTube канал
К улучшению ситуации с состоянием воздуха специалисты ГСЧС рекомендуют:
✔️закрыть окна дома
✔️не выходить лишний раз на улицу
✔️если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.