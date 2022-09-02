В Киеве наблюдается сильное задымление воздуха: в чем причина

Киев 2 сентября оказался в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире. Причина задымления в воздухе – торфяной пожар в районе села Сосновка Вышгородского района.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Киев по состоянию на 09:40 оказался в рейтинге городов с самым грязным воздухом в мире.

Согласно данным сервиса IQAir, самый грязный воздух наблюдается в районе Оболони, Подола и на левом берегу.

По информации ГСЧС Украины, в Вышгородском районе спасатели ликвидируют очаг торфяного пожара. Ситуация осложняется сезонным явлением – метеорологической дымкой.

К улучшению ситуации с состоянием воздуха специалисты ГСЧС рекомендуют:

✔️закрыть окна дома

✔️не выходить лишний раз на улицу

✔️если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.