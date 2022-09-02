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У Києві спостерігається сильне задимлення повітря: у чому причина
Київ 2 вересня опинився у рейтингу міст з найбруднішим повітрям у світі. Причина задимлення у повітрі – торф'яна пожежа в районі села Соснівка Вишгородського району.
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Київ станом на 09:40 опинився у рейтингу міст з найбруднішим повітрям у світі.
Згідно з даними сервісу IQAir, найбільш брудне повітря спостерігається в районі Оболоні, Подолу та на лівому березі.
За інформацією ДСНС України, у Вишгородському районі рятувальники ліквідовують осередок торф’яної пожежі. Ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці ДСНС рекомендують:
✔️закрити вікна вдома
✔️не виходити зайвий раз на вулицю
✔️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.