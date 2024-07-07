В Киеве определили еще 53 памятных объекта, которые планируют снести

Киевсовет определил еще 53 памятника и знаки, отражающие советские и российские пропагандистские нарративы и содержащие ложную историческую информацию. Их планируют отстранить от публичного пространства столицы.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что 53 памятника и знаки внесли в список памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, подлежащих устранению из публичного пространства города.

Как отметила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, в связи с действиями страны-агрессора РФ в украинском обществе справедливо обострилось восприятие монументов и объектов топонимики, касающихся российской истории и культуры.

Поэтому город должен убирать с публичного пространства объекты, напоминающие СССР, РФ.

Чиновница напомнила, что сейчас уже немало сделано: переосмыслена Арка Дружбы народов, которая теперь называется Арка Свободы украинского народа, демонтированы многие памятники, в частности Щорсу, Пушкину.

Но, как отметила Старостенко, работа в этом направлении должна продолжаться.

Список объектов

В частности, как сообщают в КГГА, 30 объектов подлежат изъятию из публичного пространства, среди них:

памятник «Советский танк» по просп. Берестейском, 52/2;

четыре башни от советских танков, установленных в честь советских танкистов, и находящихся на территории киевских школ;

барельеф, оставшийся после демонтажа памятника Владимиру Ленину у станции метро «Театральная»;

три памятника русскому и советскому ученому Ивану Павлову по адресам: ул. Госпитальная, 24-А, ул. Шелковичная, 39/1, ул. Кирилловская, 103.

Какие памятники переосмыслят

"Ключевой момент очищения публичного пространства от маркеров имперских претензий должен сопровождаться глубоким переосмыслением этой части украинской истории и культурного наследия, поэтому в перечень включены 23 объекта, которые подлежат сохранению с изъятием отдельных элементов композиции, коррекции текста или отдельных его частей", - уточнила Старостенко .

Она добавила, что среди них есть памятник советским летчикам на ул. Лесная, 56 – предлагается изложить текст на украинском языке, заменить памятную надпись с советской на современную, с посвящением украинским летчикам, павшим в годы Второй мировой войны.

Также решено на памятнике преподавателям и студентам КГХИ, погибшим во время Великой Отечественной войны (Вознесенский спуск, 20) упоминание о «Великой Отечественной войне» заменить на «Вторую мировую войну», цифры «1941-1945» – на «1939- 1945», формулировку «немецко-фашистские захватчики» сменить на «нацистские захватчики».

Кроме того, будут изменены детали на памятниках погибшим сотрудникам трамвайного депо (ул. Дегтяревская, 4) и участникам обороны Киева в Голосеевском парке.

Декоммунизация в столице

В Украине идет активный процесс декоммунизации. В украинских городах переименовывают улицы и сносят советские памятники.

Недавно в Киеве переименовали еще 29 объектов. Новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Также сейчас в столице нет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова.