Відображають наративи РФ: у Києві визначили ще 53 пам’ятних об’єкти, які планують знести

Київрада визначила ще 53 пам’ятники й знаки, що відображають радянські та російські пропагандистські наративи та містять неправдиву історичну інформацію. Їх планують усунути з публічного простору столиці.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що 53 пам’ятники і знаки внесли до переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, що підлягають усуненню з публічного простору міста.

Як зауважила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, у зв’язку з діями країни-агресора РФ, в українському суспільстві справедливо загострилось сприйняття монументів та об’єктів топоніміки, що стосуються російської історії та культури.

Тому місто має прибирати з публічного простору об’єкти, що нагадують про СРСР, РФ.

Чиновниця нагадала, що наразі вже чимало зроблено: переосмислено Арку Дружби народів, яка тепер має назву Арка Свободи українського народу, демонтовано багато пам’ятників, зокрема Щорсу, Пушкіну.

Але, як наголосила Старостенко, робота у цьому напрямі має продовжуватися.

Перелік об’єктів

Зокрема, як повідомляють в КМДА, 30 об’єктів підлягають вилученню з публічного простору, серед них:

пам’ятник «Радянський танк» на просп. Берестейському, 52/2;

чотири башти від радянських танків, що встановлені на честь радянських танкістів, та перебувають на території київських шкіл;

барельєф, який залишився після демонтажу пам’ятника Володимиру Леніну біля станції метро «Театральна»;

три пам’ятники російському та радянському науковцю Івану Павлову за адресами: вул. Госпітальна, 24-А, вул. Шовковична, 39/1, вул. Кирилівська, 103.

Які пам’ятники переосмислять

«Ключовий момент очищення публічного простору від маркерів імперських претензій повинен супроводжуватись глибоким переосмисленням цієї частини української історії та культурної спадщини, тому в перелік включено 23 об’єкти, які підлягають збереженню з вилученням окремих елементів композиції, корекції тексту або окремих його частин", - уточнила Старостенко.

Вона додала, що серед них є пам’ятник радянським льотчикам на вул. Лісова, 56 – пропонується викласти текст українською мовою, замінити пам’ятний напис із радянського на сучасний, з присвятою українським льотчикам, які полягли в роки Другої світової війни.

Також вирішено на пам’ятнику викладачам і студентам КДХІ, які загинули під час Великої Вітчизняної війни (Вознесенський узвіз, 20) згадку про «Велику Вітчизняну війну» замінити на «Другу світову війну», цифри «1941-1945» – на «1939-1945», формулювання «німецько-фашистські загарбники» змінити на «нацистські загарбники».

Окрім цього, буде змінено деталі на пам’ятниках загиблим співробітникам трамвайного депо (вул. Дегтярівська, 4) та учасникам оборони Києва в Голосіївському парку.

Декомунізація в столиці

В Україні триває активний процес декомунізації. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники.

Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів.

Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого". Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова.