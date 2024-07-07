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Відображають наративи РФ: у Києві визначили ще 53 пам’ятних об’єкти, які планують знести
Київрада визначила ще 53 пам’ятники й знаки, що відображають радянські та російські пропагандистські наративи та містять неправдиву історичну інформацію. Їх планують усунути з публічного простору столиці.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що 53 пам’ятники і знаки внесли до переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, що підлягають усуненню з публічного простору міста.
Як зауважила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, у зв’язку з діями країни-агресора РФ, в українському суспільстві справедливо загострилось сприйняття монументів та об’єктів топоніміки, що стосуються російської історії та культури.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Тому місто має прибирати з публічного простору об’єкти, що нагадують про СРСР, РФ.
Чиновниця нагадала, що наразі вже чимало зроблено: переосмислено Арку Дружби народів, яка тепер має назву Арка Свободи українського народу, демонтовано багато пам’ятників, зокрема Щорсу, Пушкіну.
Але, як наголосила Старостенко, робота у цьому напрямі має продовжуватися.
Перелік об’єктів
Зокрема, як повідомляють в КМДА, 30 об’єктів підлягають вилученню з публічного простору, серед них:
- пам’ятник «Радянський танк» на просп. Берестейському, 52/2;
- чотири башти від радянських танків, що встановлені на честь радянських танкістів, та перебувають на території київських шкіл;
- барельєф, який залишився після демонтажу пам’ятника Володимиру Леніну біля станції метро «Театральна»;
- три пам’ятники російському та радянському науковцю Івану Павлову за адресами: вул. Госпітальна, 24-А, вул. Шовковична, 39/1, вул. Кирилівська, 103.
Які пам’ятники переосмислять
«Ключовий момент очищення публічного простору від маркерів імперських претензій повинен супроводжуватись глибоким переосмисленням цієї частини української історії та культурної спадщини, тому в перелік включено 23 об’єкти, які підлягають збереженню з вилученням окремих елементів композиції, корекції тексту або окремих його частин", - уточнила Старостенко.
Вона додала, що серед них є пам’ятник радянським льотчикам на вул. Лісова, 56 – пропонується викласти текст українською мовою, замінити пам’ятний напис із радянського на сучасний, з присвятою українським льотчикам, які полягли в роки Другої світової війни.
Також вирішено на пам’ятнику викладачам і студентам КДХІ, які загинули під час Великої Вітчизняної війни (Вознесенський узвіз, 20) згадку про «Велику Вітчизняну війну» замінити на «Другу світову війну», цифри «1941-1945» – на «1939-1945», формулювання «німецько-фашистські загарбники» змінити на «нацистські загарбники».
Окрім цього, буде змінено деталі на пам’ятниках загиблим співробітникам трамвайного депо (вул. Дегтярівська, 4) та учасникам оборони Києва в Голосіївському парку.
Декомунізація в столиці
В Україні триває активний процес декомунізації. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники.
Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів.
Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого". Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова.