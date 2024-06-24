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Найбільшу в Україні бронзову скульптуру Леніна виставили на аукціон за 10 млн грн (ФОТО)
Найбільшу в Україні бронзову скульптуру Володимира Леніна, яка стояла у Запоріжжі, виставили на продаж у системі Prozorro. Стартова ціна лоту становить майже 10,5 млн грн.
Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради, в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.
"Стартував продаж найбільшої в Україні бронзової скульптури Леніна. Вторговані кошти підуть на потреби ЗСУ. Конвертуємо місію колишнього «теоретика марксизму» в ресурси для допомоги нашим захисникам і захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму", - зауважила Харченко.
Вона додала, що на Prozorro вже є відповідне оголошення про продаж бронзового Леніна, додаткових скульптур сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника та великих і малих літер.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Стартова ціна лоту становить 10 477 214,36 грн.
Демонтована скульптура Володимира Леніна, скульптури горельєфа та літери згідно з даними хімічного аналізу виготовлені з бронзи.
Вага скульптури Леніна становить 12 310 кг, загальна вага скульптур горельєфа - 7510,0 кг, великих літер - 24,36 кг, малих - 34,74 кг.
Зауважимо, запорізького Леніна зняли з постаменту у 2016 році, відтоді скульптура зберігалася на одному з комунальних підприємств і перебувала на балансі міста.
6 червня депутати Запорізької міськради прийняли проєкт рішення про продаж демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну на аукціоні.
"Всі ці роки ніхто не розумів, що з ним робити. Я, як депутатка, не один раз була на локації, де він зберігається. Через депутатські запити намагалася вирішити долю демонтованого "вождя пролетаріату". Але на центральному рівні питання не вирішувалося", - підкреслила Харченко.
Декомунізація в Україні
В Україні триває активний процес декомунізації. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники.
Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів. Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого". Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова.
А в Одесі дерусифікували два райони (Малиновський став Хаджибейським, а Суворовський - Пересипським) та перейменували Олександрівський проспект, названий на честь російського царя, на проспект Українських Героїв.
Також у планах є перейменування наступних міст:
- Червоноград (Львівщина) — Шептицький;
- Южне (Одещина) — Порт-Аненталь;
- Павлоград (Дніпропетровщина) — Матвіїв;
- Синельникове (Дніпропетровщина) — Ріднопілля;
- Бровари (Київщина) — Броварі.
Також повідомлялося, що перша область в Україні повністю завершила процес декомунізації. На Львівщині було демонтовано 312 радянських пам'ятників.