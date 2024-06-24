Найбільшу в Україні бронзову скульптуру Леніна виставили на аукціон за 10 млн грн (ФОТО)

Найбільшу в Україні бронзову скульптуру Володимира Леніна, яка стояла у Запоріжжі, виставили на продаж у системі Prozorro. Стартова ціна лоту становить майже 10,5 млн грн.

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Про це повідомила секретарка Запорізької міської ради, в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

"Стартував продаж найбільшої в Україні бронзової скульптури Леніна. Вторговані кошти підуть на потреби ЗСУ. Конвертуємо місію колишнього «теоретика марксизму» в ресурси для допомоги нашим захисникам і захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму", - зауважила Харченко.

Вона додала, що на Prozorro вже є відповідне оголошення про продаж бронзового Леніна, додаткових скульптур сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника та великих і малих літер.

Стартова ціна лоту становить 10 477 214,36 грн.

Демонтована скульптура Володимира Леніна, скульптури горельєфа та літери згідно з даними хімічного аналізу виготовлені з бронзи.

Вага скульптури Леніна становить 12 310 кг, загальна вага скульптур горельєфа - 7510,0 кг, великих літер - 24,36 кг, малих - 34,74 кг.

Зауважимо, запорізького Леніна зняли з постаменту у 2016 році, відтоді скульптура зберігалася на одному з комунальних підприємств і перебувала на балансі міста.

6 червня депутати Запорізької міськради прийняли проєкт рішення про продаж демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну на аукціоні.

"Всі ці роки ніхто не розумів, що з ним робити. Я, як депутатка, не один раз була на локації, де він зберігається. Через депутатські запити намагалася вирішити долю демонтованого "вождя пролетаріату". Але на центральному рівні питання не вирішувалося", - підкреслила Харченко.

Декомунізація в Україні

В Україні триває активний процес декомунізації. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники.

Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів. Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого". Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова.

А в Одесі дерусифікували два райони (Малиновський став Хаджибейським, а Суворовський - Пересипським) та перейменували Олександрівський проспект, названий на честь російського царя, на проспект Українських Героїв.

Також у планах є перейменування наступних міст:

Червоноград (Львівщина) — Шептицький;

Южне (Одещина) — Порт-Аненталь;

Павлоград (Дніпропетровщина) — Матвіїв;

Синельникове (Дніпропетровщина) — Ріднопілля;

Бровари (Київщина) — Броварі.

Також повідомлялося, що перша область в Україні повністю завершила процес декомунізації. На Львівщині було демонтовано 312 радянських пам'ятників.