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Самую большую в Украине бронзовую скульптуру Ленина выставили на аукцион за 10 млн грн (ФОТО)
Самую большую в Украине бронзовую скульптуру Владимира Ленина, стоявшую в Запорожье, выставили на продажу в системе Prozorro. Стартовая цена лота составляет около 10,5 млн грн.
Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета, и.о. городского головы Запорожья Регина Харченко.
"Стартовала продажа крупнейшей в Украине бронзовой скульптуры Ленина. Вырученные средства пойдут на нужды ВСУ. Конвертируем миссию бывшего "теоретика марксизма" в ресурсы для помощи нашим защитникам и защитницам, которые прямо сейчас защищают нас от последователей советского режима", - отметила Харченко.
Она добавила, что на Prozorro уже есть соответствующее объявление о продаже бронзового Ленина, дополнительных скульптур сталевара, колхозницы, электрика, инженера-строителя и прописных и строчных букв.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Стартовая цена лота составляет 10 477 214,36 грн.
Демонтированная скульптура Владимира Ленина, скульптуры горельефа и буквы согласно данным химического анализа изготовлены из бронзы.
Вес скульптуры Ленина составляет 12 310 кг, общий вес скульптур горельефа – 7 510,0 кг, прописных букв – 24,36 кг, строчных – 34,74 кг.
Заметим, запорожский Ленин был снят с постамента в 2016 году, с тех пор скульптура хранилась на одном из коммунальных предприятий и находилась на балансе города.
6 июня депутаты Запорожского горсовета приняли проект решения о продаже демонтированного памятника Владимиру Ленину на аукционе.
"Все эти годы никто не понимал, что с ним делать. Я, как депутат, не раз была на локации, где он хранится. Из-за депутатских запросов пыталась решить судьбу демонтированного "вождя пролетариата". Но на центральном уровне вопрос не решался", – подчеркнула Харченко.
Декоммунизация в Украине
В Украине идет активный процесс декоммунизации. В украинских городах переименовывают улицы и сносят советские памятники.
Недавно в Киеве переименовали еще 29 объектов. Новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Также сейчас в столице нет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова.
А в Одессе дерусифицировали два района (Малиновский стал Хаджибейским, Суворовский - Пересыпским) и переименовали Александровский проспект, названный в честь русского царя, на проспект Украинских Героев.
Также в планах есть переименование следующих городов :
- Червоноград (Львовщина) - Шептицкий;
- Южное (Одесщина) - Порт-Аненталь;
- Павлоград (Днепропетровщина) - Матвеев;
- Синельниково (Днепропетровщина) - Роднополье;
- Бровары (Киевщина) - Бровары.
Также сообщалось, что первая область в Украине полностью завершила процесс декоммунизации. Во Львовской области было демонтировано 312 советских памятников.