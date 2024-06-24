Самую большую в Украине бронзовую скульптуру Ленина выставили на аукцион за 10 млн грн (ФОТО)

Самую большую в Украине бронзовую скульптуру Владимира Ленина, стоявшую в Запорожье, выставили на продажу в системе Prozorro. Стартовая цена лота составляет около 10,5 млн грн.

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Об этом сообщила секретарь Запорожского городского совета, и.о. городского головы Запорожья Регина Харченко.

"Стартовала продажа крупнейшей в Украине бронзовой скульптуры Ленина. Вырученные средства пойдут на нужды ВСУ. Конвертируем миссию бывшего "теоретика марксизма" в ресурсы для помощи нашим защитникам и защитницам, которые прямо сейчас защищают нас от последователей советского режима", - отметила Харченко.

Она добавила, что на Prozorro уже есть соответствующее объявление о продаже бронзового Ленина, дополнительных скульптур сталевара, колхозницы, электрика, инженера-строителя и прописных и строчных букв.

Стартовая цена лота составляет 10 477 214,36 грн.

Демонтированная скульптура Владимира Ленина, скульптуры горельефа и буквы согласно данным химического анализа изготовлены из бронзы.

Вес скульптуры Ленина составляет 12 310 кг, общий вес скульптур горельефа – 7 510,0 кг, прописных букв – 24,36 кг, строчных – 34,74 кг.

Заметим, запорожский Ленин был снят с постамента в 2016 году, с тех пор скульптура хранилась на одном из коммунальных предприятий и находилась на балансе города.

6 июня депутаты Запорожского горсовета приняли проект решения о продаже демонтированного памятника Владимиру Ленину на аукционе.

"Все эти годы никто не понимал, что с ним делать. Я, как депутат, не раз была на локации, где он хранится. Из-за депутатских запросов пыталась решить судьбу демонтированного "вождя пролетариата". Но на центральном уровне вопрос не решался", – подчеркнула Харченко.

Декоммунизация в Украине

В Украине идет активный процесс декоммунизации. В украинских городах переименовывают улицы и сносят советские памятники.

Недавно в Киеве переименовали еще 29 объектов. Новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Также сейчас в столице нет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова.

А в Одессе дерусифицировали два района (Малиновский стал Хаджибейским, Суворовский - Пересыпским) и переименовали Александровский проспект, названный в честь русского царя, на проспект Украинских Героев.

Также в планах есть переименование следующих городов :

Червоноград (Львовщина) - Шептицкий;

Южное (Одесщина) - Порт-Аненталь;

Павлоград (Днепропетровщина) - Матвеев;

Синельниково (Днепропетровщина) - Роднополье;

Бровары (Киевщина) - Бровары.

Также сообщалось, что первая область в Украине полностью завершила процесс декоммунизации. Во Львовской области было демонтировано 312 советских памятников.