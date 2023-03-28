В Киеве ожидаются порывы ветра и понижение температуры воздуха: возможен мокрый снег и гололедица

По данным Укргидрометцентра, в Киеве 29 марта ожидаются порывы ветра и снижение температуры воздуха, возможен мокрый снег и гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

29 марта ночью и утром синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица.

Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

"91 единица спецтехники гидрослужб "Киевавтодора" готова к круглосуточной работе. Также к ликвидации последствий непогоды готовы 310 единиц снегоуборочной техники и бригады по ручной уборке и обработке улично-дорожной сети", - подчеркнули в КГГА.

Там призвали водителей быть осмотрительными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

"Напоминаем также: при сильном ветре необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - отметили в КГГА.