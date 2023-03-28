У Києві очікуються пориви вітру і зниження температури повітря: можливий мокрий сніг та ожеледиця

За даними Укргідрометцентру, у Києві 29 березня очікуються пориви вітру і зниження температури повітря, можливий мокрий сніг та ожеледиця.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що 29 березня вночі та вранці синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

"91 одиниця спецтехніки гідрослужб «Київавтодору» готова до цілодобової роботи. Також до ліквідації наслідків негоди готові 310 одиниць снігоприбиральної техніки та бригади з ручного прибирання і обробки вулично-дорожньої мережі", - підкреслили в КМДА.

Там закликали водіїв бути обачними на дорогах, не перевищувати швидкість й дотримуватись безпечної дистанції.

"Нагадуємо також: під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт", - зазначили в КМДА.