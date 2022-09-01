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Общество
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В Киевской области тушат торфяные пожары: киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице

В Киевской области тушат торфяные пожары: киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице
Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В Киевской области произошло возгорание торфа. В этой связи людям, проживающим в Киеве и области, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

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Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Отмечается, что возгорание торфа произошло в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

Также в КГГА напоминают, что делать в случаях задымления:

  • ограничить пребывание на открытом воздухе и отказаться от длительных прогулок;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открывании окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;
  • включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения утраты солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
Фото 2 — В Киевской области тушат торфяные пожары: киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице
Автор:
Светлана Манько