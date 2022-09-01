В Киевской области тушат торфяные пожары: киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице

В Киевской области произошло возгорание торфа. В этой связи людям, проживающим в Киеве и области, рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

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Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Отмечается, что возгорание торфа произошло в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

Также в КГГА напоминают, что делать в случаях задымления: