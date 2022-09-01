На Київщині гасять торф’яні пожежі: киянам рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці

У Київській області сталося загоряння торфу. У зв'язку з цим людям, що проживають в Києві та області, рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.

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Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Зазначається, що загоряння торфу сталися у Бучанському та Вишгородському районах Київської області.

Також у КМДА нагадують, що робити у випадках задимленості: