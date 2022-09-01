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На Київщині гасять торф’яні пожежі: киянам рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці
У Київській області сталося загоряння торфу. У зв'язку з цим людям, що проживають в Києві та області, рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.
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Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Зазначається, що загоряння торфу сталися у Бучанському та Вишгородському районах Київської області.
Також у КМДА нагадують, що робити у випадках задимленості:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.