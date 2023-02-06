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В конкурсе на должность директора Довженко-центра победила Елена Гончарук
В конкурсе на должность руководителя государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко" победила Елена Гончарук.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.
"Информируем, что 6 февраля 2023 года состоялось заседание конкурсной комиссии по осуществлению отбора на должность руководителя государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко", во время которого были проведены собеседования со следующими кандидатами: Викторией Водкой, Еленой Гончарук, Алексеем Пантелеевым и Сергеем Слепаком", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавляют, что Кирилл Жаровский отказался от дальнейшего участия в конкурсе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также состоялось голосование за руководителя Государственного Предприятия "Национальный Центр Александра Довженко", по результату которого победительницей стала Елена Гончарук. Она получила шесть голосов.
Отметим, конкурс должен был состояться в пятницу, 3 февраля, однако был сорван из-за извещений о минировании здания.
Елена Гончарук во второй раз выиграла этот конкурс. Впервые она победила в конкурсе на должность гендиректора Довженко-центра в апреле 2021 года, однако тогда ее не назначили на должность гендиректора, а назвали исполняющей обязанности генерального директора.
Напомним, что Юлия Каждан, временно исполнявшая обязанности гендиректора Довженко-Центра, отказалась выполнять свои профессиональные обязанности. Она объяснила такое решение "буллингом, который она испытала, унижением чести и достоинства, переходом на личности, и, в частности, периодически поступающими ей угрозами" из-за конфликта вокруг предприятия, коллектив которого не допускал ее к работе.
Отметим, что Довженко-Центр подал в суд на Госкино с требованием отменить реорганизацию предприятия, которая предусматривает передачу имеющейся коллекции фильмов Научному центру кинематографии Украины, а также выделение отдельного ГП "Украинская анимационная студия" с передачей ему прав на украинские мультфильмы.
В середине ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что реорганизация Довженко-Центра таким образом, как она сейчас проходит, будет остановлена .