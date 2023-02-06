В конкурсе на должность директора Довженко-центра победила Елена Гончарук

В конкурсе на должность руководителя государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко" победила Елена Гончарук.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

"Информируем, что 6 февраля 2023 года состоялось заседание конкурсной комиссии по осуществлению отбора на должность руководителя государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко", во время которого были проведены собеседования со следующими кандидатами: Викторией Водкой, Еленой Гончарук, Алексеем Пантелеевым и Сергеем Слепаком", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что Кирилл Жаровский отказался от дальнейшего участия в конкурсе.

Также состоялось голосование за руководителя Государственного Предприятия "Национальный Центр Александра Довженко", по результату которого победительницей стала Елена Гончарук. Она получила шесть голосов.

Отметим, конкурс должен был состояться в пятницу, 3 февраля, однако был сорван из-за извещений о минировании здания.

Елена Гончарук во второй раз выиграла этот конкурс. Впервые она победила в конкурсе на должность гендиректора Довженко-центра в апреле 2021 года, однако тогда ее не назначили на должность гендиректора, а назвали исполняющей обязанности генерального директора.

Напомним, что Юлия Каждан, временно исполнявшая обязанности гендиректора Довженко-Центра, отказалась выполнять свои профессиональные обязанности. Она объяснила такое решение "буллингом, который она испытала, унижением чести и достоинства, переходом на личности, и, в частности, периодически поступающими ей угрозами" из-за конфликта вокруг предприятия, коллектив которого не допускал ее к работе.

Отметим, что Довженко-Центр подал в суд на Госкино с требованием отменить реорганизацию предприятия, которая предусматривает передачу имеющейся коллекции фильмов Научному центру кинематографии Украины, а также выделение отдельного ГП "Украинская анимационная студия" с передачей ему прав на украинские мультфильмы.

В середине ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что реорганизация Довженко-Центра таким образом, как она сейчас проходит, будет остановлена .