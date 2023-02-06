У конкурсі на посаду директора Довженко-центру перемогла Олена Гончарук

У конкурсі на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" перемогла Олена Гончарук.

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Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно.

"Інформуємо, що 6 лютого 2023 року відбулося засідання конкурсної комісії для здійснення добору на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", під час якого були проведені співбесіди з наступними кандидатами: Вікторією Водкою, Оленою Гончарук, Олексієм Пантелєєвим та Сергієм Слєпаком", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додають, що Кирило Жаровський відмовився від подальшої участі у конкурсі.

Також відбулося голосування за керівника Державного Підприємства "Національний Центр Олександра Довженка", за результатом якого переможницею стала Олена Гончарук. Вона отримала шість голосів.

Зазначимо, конкурс мав відбутися у п’ятницю, 3 лютого, проте був зірваний через повідомлення про мінування.

Олена Гончарук вдруге виграла цей конкурс. Вперше вона перемогла у конкурсі на посаду гендиректора Довженко-центру у квітні 2021 року, проте тоді її не призначили на посаду гендиректорки, а назвали виконувачкою обов’язків генерального директора.

Нагадаємо, що Юлія Каждан, яка тимчасово виконувала обов’язки гендиректора Довженко-Центру, відмовилась виконувати свої професійні обов'язки. Вона пояснила таке рішення "буллінгом, якого вона зазнала, приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять" через конфлікт довкола підприємства, колектив якого не допускав її до роботи.

Зазначимо, що Довженко-Центр подав до суду на Держкіно з вимогою скасувати реорганізацію підприємства, яка передбачає передачу наявної колекції фільмів Науковому центру кінематографії України, а також виділення окремого ДП "Українська анімаційна студія" з передачею йому прав на українські мультфільми.

В середині листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що реорганізація Довженко-Центру в такий спосіб, як вона зараз відбувається, буде зупинена.