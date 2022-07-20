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В медицинской сети "Добробут" новый генеральный директор
На должности генерального директора медицинской сети «Добробут» Олега Калашникова сменил Вадим Шекман, ранее работавший главным исполнительным директором сети
Совладелец "Добробута" Олег Калашников возглавил новосозданный наблюдательный совет компании. Такие изменения обусловлены развитием компании – разветвление и усиление системы корпоративного управления, перераспределение функционала среди топ-менеджеров – логическое продолжение этого развития.
Вадим Шекман – опытный управленец в сфере фармацевтики, медицины и информационных технологий, который 30 лет жил и работал в США, где создал успешный бизнес по оказанию медицинских и реабилитационных услуг LifeCare Home Health & In-Home Services. Эксперт по оптимизации бизнес-процессов и интеграции информационных технологий в производственную деятельность. Является сопредседателем Комитета поставщиков медицинских услуг Американской торговой палаты в Украине.
Главная задача для нас – сделать так, чтобы качественные медицинские услуги оставались доступными для населения. Несмотря на войну и ее последствия, сеть "Добробут" по-прежнему строит долгосрочные планы, в том числе выход сети на национальный уровень. Соответственно, Олег Калашников возглавил наблюдательный совет компании и сосредоточится на разработке стратегических решений по дальнейшему развитию "Добробута", а я буду руководить всеми операционными направлениями и буду готовить компанию к развитию в послевоенный период. Не изменяющиеся компании не принимают в расчет динамические изменения в стране и мире, терпят неудачу. Поэтому наш выбор – последовательное развитие и рост, а также адекватные и своевременные изменения для поддержания высокого уровня доступных медицинских услуг в Украине», – отмечает новый генеральный директор медицинской сети «Добробут» Вадим Шекман.Подписывайтесь на наш YouTube канал