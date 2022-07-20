В медицинской сети "Добробут" новый генеральный директор

На должности генерального директора медицинской сети «Добробут» Олега Калашникова сменил Вадим Шекман, ранее работавший главным исполнительным директором сети

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Совладелец "Добробута" Олег Калашников возглавил новосозданный наблюдательный совет компании. Такие изменения обусловлены развитием компании – разветвление и усиление системы корпоративного управления, перераспределение функционала среди топ-менеджеров – логическое продолжение этого развития.

Вадим Шекман – опытный управленец в сфере фармацевтики, медицины и информационных технологий, который 30 лет жил и работал в США, где создал успешный бизнес по оказанию медицинских и реабилитационных услуг LifeCare Home Health & In-Home Services. Эксперт по оптимизации бизнес-процессов и интеграции информационных технологий в производственную деятельность. Является сопредседателем Комитета поставщиков медицинских услуг Американской торговой палаты в Украине.

Главная задача для нас – сделать так, чтобы качественные медицинские услуги оставались доступными для населения. Несмотря на войну и ее последствия, сеть "Добробут" по-прежнему строит долгосрочные планы, в том числе выход сети на национальный уровень. Соответственно, Олег Калашников возглавил наблюдательный совет компании и сосредоточится на разработке стратегических решений по дальнейшему развитию "Добробута", а я буду руководить всеми операционными направлениями и буду готовить компанию к развитию в послевоенный период. Не изменяющиеся компании не принимают в расчет динамические изменения в стране и мире, терпят неудачу. Поэтому наш выбор – последовательное развитие и рост, а также адекватные и своевременные изменения для поддержания высокого уровня доступных медицинских услуг в Украине», – отмечает новый генеральный директор медицинской сети «Добробут» Вадим Шекман.