У медичній мережі “Добробут” новий генеральний директор

На посаді генерального директора медичної мережі «Добробут» Олега Калашнікова змінив Вадим Шекман, який раніше працював головним виконавчим директором мережі

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Співвласник “Добробуту” Олег Калашніков очолив новостворену наглядову раду компанії. Такі зміни зумовлені розвитком компанії – розгалуження та посилення системи корпоративного управління, перерозподіл функціоналу серед топ-менеджерів є логічним продовженням цього розвитку.

Вадим Шекман – досвідчений управлінець в сфері фармацевтики, медицини та інформаційних технологій, що 30 років жив та працював у США, де створив успішний бізнес із надання медичних та реабілітаційних послуг LifeCare Home Health & In-Home Services. Експерт у сфері оптимізації бізнес-процесів та інтеграції інформаційних технологій у виробничу діяльність. Є співголовою Комітету постачальників медичних послуг Американської торговельної палати в Україні.

“Головне завдання для нас – зробити так, аби якісні медичні послуги залишалися доступними для населення. Незважаючи на війну та її наслідки, мережа “Добробут”, як і раніше, будує довгострокові плани, в тому числі – вихід мережі на національний рівень. Відповідно, Олег Калашніков очолив наглядову раду компанії та зосередиться на розробці стратегічних рішень щодо подальшого розвитку “Добробуту”, а я керуватиму всіма операційними напрямками та готуватиму компанію до розбудови у післявоєнний період. Компанії, які не змінюються, не беруть до розрахунку динамічні зміни в країні та в світі, зазнають невдачі. Тож наш вибір – послідовний розвиток та зростання, а також адекватні та вчасні зміни задля підтримки високого рівня доступних медичних послуг в Україні” – зазначає новий генеральний директор медичної мережі “Добробут” Вадим Шекман.