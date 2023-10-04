В РФ хотят "отбелить" репутацию похитительницы украинских детей Марии Львовой-Беловой, которую ждут в Гааге

Пропагандисты планируют ряд медийных мер по отбеливанию репутации российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что 16 октября московские пропагандисты хотят провести брифинг для иностранных журналистов, цель которого - попытка оправдать похищение украинских детей с временно оккупированных территорий.

Ключевая цель мероприятия – отбелить имидж уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой.

Напомним, что 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Львовой-Беловой и лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина за незаконную депортацию украинских детей.

"Россияне планируют привлечь финансовые и организационные ресурсы для проведения информационной кампании, направленной на страны Европы. Они планируют изготовление ряда пропагандистских материалов", - сообщают в ЦНС.

Там призывают иностранных журналистов не стать жертвами российской пропагандистской машины и всегда проверять информацию, ретранслируемую российскими чиновниками и так называемыми росСМИ.

"Похищение украинских детей является одним из признаков геноцида по отношению к украинскому народу! Римский устав Международного уголовного суда определяет насильственную передачу детей от одной этнической группы к другой, как признак геноцида. Эти дети в дальнейшем попадают в российские детдома и российские семьи, где им промывают мозги", - подчеркивают в ЦНС.

Отметим, российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова неоднократно заявляла на камеру, что лично "усыновила" мальчика, похищенного из Мариуполя Донецкой области после его оккупации РФ.

Россияне воруют украинских детей

Российская власть постоянно вывозит с временно оккупированных территорий детей на так называемый "отдых" в разные регионы России. Этот проект курирует партия лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина "Единая Россия".

В России для несовершеннолетних граждан Украины создали более 70 лагерей "для перевоспитания".

По официальным данным, на территории РФ находится более 16 тысяч украинских детей. Однако в Офисе омбудсмена считают, что на самом деле в России могут находиться 150 тысяч незаконно вывезенных детей.

После того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей, Украина призвала омбудсменов РФ немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях.