В РФ хочуть “відбілити” репутацію викрадачки українських дітей Марії Львової-Бєлової, яку чекають у Гаазі

Пропагандисти планують низку медійних заходів задля відбілювання репутації російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі за підозрою у незаконній депортації дітей і незаконному переміщенні людей з території України в РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що 16 жовтня московські пропагандисти хочуть провести брифінг для іноземних журналістів, метою якого є спроба виправдати викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Ключова мета заходу - відбілити імідж уповноваженої з прав дітей Марії Львови-Бєлової.

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Львової-Бєлової та лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей.

"Росіяни планують залучити фінансові та організаційні ресурси для проведення інформаційної кампанії, яка спрямована на країни Європи. Вони планують виготовлення низки пропагандистських матеріалів", - повідомляють в ЦНС.

Там закликають іноземних журналістів не стати жертвами російської пропагандистської машини та завжди перевіряти інформацію, яку ретранслюють російські посадовці та так звані росЗМІ.

"Викрадення українських дітей є однією з ознак геноциду щодо українського народу! Римський статут Міжнародного кримінального суду визначає насильницьку передачу дітей від однієї етнічної групи до іншої, як ознаку геноциду. Ці діти надалі потрапляють до російських дитбудинків та російських сімей, де їм промивають мізки", - наголошують в ЦНС.

Зауважимо, російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова неодноразово хизувалася на камеру, що особисто "усиновила" хлопчика, викраденого з Маріуполя Донецької області після його окупації РФ.

Росіяни крадуть українських дітей

Російська влада постійно вивозить з тимчасово окупованих територій дітей на так званий "відпочинок" у різні регіони Росії. Цей проект курує партія лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна "Єдина Росія".

В Росії для неповнолітніх громадян України створили понад 70 таборів "для перевиховання".

За офіційними даними, на території РФ перебуває понад 16 тисяч українських дітей. Проте, в Офісі омбудсмена вважають, що насправді в Росії можуть перебувати 150 тисяч незаконно вивезених дітей.

Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей, Україна закликала омбудсменів РФ негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей на підконтрольних Росії територіях.