В Украине открыли "горячую линию" для родственников жертв российских оккупантов

Национальная полиция Украины открыла "горячую линию" для родственников погибших в результате военных действий Российской Федерации.

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Как сообщает на своей странице в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко, телефонный номер 0 894 201 867 работает круглосуточно.

По его словам, операторы горячей линии готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения.

"В освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей. Тела жертв военной агрессии России направляются на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. После проведения необходимых исследований тела погибших передают родственникам для захоронения. Большая просьба к гражданам использовать анонсированную телефонную линию по назначению", – написал Клименко.

Он добавил, что по всем другим вопросам гражданам следует обращаться по номерам полиции в регионах их проживания.

Как сообщалось ранее, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и так далее.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, а украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение так называемой "военной спецоперации" против Украины. После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В этот же день Верховная Рада объявила в Украине военное положение.

Источник фото: ua.depositphotos.com