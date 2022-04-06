В Україні відкрили "гарячу лінію" для родичів жертв російських окупантів

Національна поліція України відкрила "гарячу лінію" для родичів загиблих внаслідок воєнних дій Російської федерації.

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Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова Нацполіції Ігор Клименко, телефонний номер 0 894 201 867 працює цілодобово.

За його словами, що про перетори гарячої лінії готові надати необхідну консультацію та роз'яснення щодо процедури поховання.

"У звільнених від російських військ населених пунктах поліцейські цілодобово працюють над пошуком та ідентифікацією загиблих мирних людей. Тіла жертв військової агресії Росії прямують на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Після проведення необхідних досліджень тіла загиблих передають родичам для поховання. Велике прохання до громадян використовувати анонсовану телефонну лінію за призначенням», – написав Клименко .

Він додав, що з усіх інших питань громадянам слід звертатися за номерами поліції у регіонах їхнього проживання .

Як повідомлялося раніше, увечері 2 квітня українські війська звільнили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріли мирних жителів. масові поховання жертв насильства і так далі.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення так званої "військової спецоперації" проти України. Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

Цього ж дня Верховна Рада оголосила в Україні воєнний стан.

Джерело фото: ua. depositphotos. com