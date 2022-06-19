В Украине предлагают запретить разведение домашних животных на период войны и в течение 5 лет после нее

Зоозащитники требуют от власти запретить в Украине разведение и продажу собак и кошек во время военного положения и в течение 5 лет после его окончания с целью решения вопроса бездомных животных.

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На сайте президента Украины зарегистрирована соответствующая петиция о запрете разведения домашних животных.

Инициатором петиции стал зоозащитник Александр Титарчук. По его мнению, с началом полномасштабной войны количество бездомных животных в стране резко возросло.

Он подчеркивает, что в условиях войны невозможно должным образом содержать животных.

Активист предлагает внести изменения в Закон Украины "О защите животных от жестокого обращения", и запретить на период действия военного положения и в течение 5 лет после окончания действия военного положения разведение и продажу домашних и диких животных.

Также автор петиции предлагает ввести штрафы от 8 500 до 68 000 гривен за нарушение этого порядка.

На момент публикации новости, петиция набрала 823 голоса. Петиция будет доступна для подписания еще 83 дня.

Чтобы на петицию ответил президент, она должна набрать 25 000 голосов.