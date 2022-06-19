В Україні пропонують заборонити розведення домашніх тварин на період війни та протягом 5 років після неї

Зоозахисники вимагають від влади заборонити в Україні розведення та продаж собак та кішок під час воєнного стану та протягом 5 років після його закінчення з метою вирішення питання безпритульних тварин.

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На сайті президента України зареєстровано відповідну петицію про заборону розведення домашніх тварин.

Ініціатором петиції став зоозахисник Олександр Титарчук. На його думку, з початком повномасштабної війни кількість безпритульних тварин у країні різко зросла.

Він наголошує, що в умовах війни неможливо належним чином утримувати тварин.

Активіст пропонує внести зміни до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", та заборонити на період дії військового стану та протягом 5 років після закінчення дії військового стану розведення та продаж домашніх та диких тварин.

Також автор петиції пропонує запровадити штрафи від 8500 до 68000 гривень за порушення цього порядку.

На момент публікації новини петиція набрала 823 голоси. Петиція буде доступною для підписання ще 83 дні.

Щоб на петицію відповів президент, вона має набрати 25 тисяч голосів.