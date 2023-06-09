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В Украине социальную помощь на детей хотят выплачивать по-новому: кто и сколько может получить
На сегодняшний день органы социальной защиты населения заняты административной работой, а именно начислением и выплатой социальных пособий. В то же время, учитывая активные боевые действия и оккупацию части Украины, управление социальной защиты населения соответствующих территорий не может начислять социальные выплаты семьям. Из-за децентрализованного механизма начислений и выплат документы из одного района не могут попасть на администрирование в другой район.
Пенсионный фонд Украины имеет наиболее развитую сеть территориальных органов управления в системе социальной защиты населения и работает по экстерриториальному принципу назначения, начисления пенсий, субсидий, страховых выплат. Этот принцип означает, что независимо от того, где находится человек, особенно в условиях военного положения, он может реализовать свое право на социальные выплаты.
Итак, функции по назначению соцпомощи планируют передать Пенсионному фонду Украины (ПФУ).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Это предусмотрено законопроектом №9318, зарегистрированным 23.05.2023 г. в Верховной Раде Украины (ВРУ).
По словам авторов документа, органы ПФУ получат право назначать разные соцвыплаты. Это, в частности:
- помощь в связи с беременностью или родами;
- помощь при рождении ребенка;
- помощь при усыновлении ребенка;
- помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;
- помощь на детей одиноким родителям;
- соцпомощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;
- оплата услуги патроната над ребенком, социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе с инвалидностью;
- помощь родителям воспитателям и приемным родителям за предоставление соцуслуг в детских домах;
- уплата единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей, а также приемных родителей.
Сколько будут выплачивать одиноким матерям в 2023 году?
Согласно Закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми", одиноким матерям в 2023 году выплачивают такую денежную помощь :
- на детей до 6 лет – 2272 грн;
- на детей от 6 до 18 лет – 2833 грн;
- на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет – 2684 грн.
На какую помощь можно рассчитывать при рождении ребенка?
Помощь при рождении ребенка в 2023 году составляет 41 280 гривен. Выплата производится следующим образом:
- 10 320 грн – родители получают сразу после рождения ребенка;
- далее по 860 гривен в месяц – в течение 36 месяцев.
Аналогичная помощь назначается и при усыновлении ребенка. Выплаты на второго и третьего ребенка остаются идентичными.
Кому урезали выплаты в 2023 году?
На днях украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан. Речь идет о правительственном постановлении №340, которое расширило список оснований, по которым определенные виды соцпомощей не будут назначаться. Госпомощь в некоторых случаях не назначат:
- одиноким матерям;
- малообеспеченным семьям.
Эти две категории не будут иметь права на социальные выплаты, если:
1) кто-то из состава их семьи в течение 12 месяцев перед датой обращения за назначением соцпомощи потратил сумму, превышающую 50 тыс. грн.
2) кто-то из состава семьи, на первое число месяца, из которого назначается помощь, имеет на депозитном банковском счете средства, превышающие сумму в 100 тыс. грн или гособлигации на такую же сумму.
Фото: ua.depositphotos.com