В Украине социальную помощь на детей хотят выплачивать по-новому: кто и сколько может получить

На сегодняшний день органы социальной защиты населения заняты административной работой, а именно начислением и выплатой социальных пособий. В то же время, учитывая активные боевые действия и оккупацию части Украины, управление социальной защиты населения соответствующих территорий не может начислять социальные выплаты семьям. Из-за децентрализованного механизма начислений и выплат документы из одного района не могут попасть на администрирование в другой район.

Пенсионный фонд Украины имеет наиболее развитую сеть территориальных органов управления в системе социальной защиты населения и работает по экстерриториальному принципу назначения, начисления пенсий, субсидий, страховых выплат. Этот принцип означает, что независимо от того, где находится человек, особенно в условиях военного положения, он может реализовать свое право на социальные выплаты.

Итак, функции по назначению соцпомощи планируют передать Пенсионному фонду Украины (ПФУ).

Это предусмотрено законопроектом №9318, зарегистрированным 23.05.2023 г. в Верховной Раде Украины (ВРУ).

По словам авторов документа, органы ПФУ получат право назначать разные соцвыплаты. Это, в частности:

помощь в связи с беременностью или родами;

помощь при рождении ребенка;

помощь при усыновлении ребенка;

помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;

помощь на детей одиноким родителям;

соцпомощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;

оплата услуги патроната над ребенком, социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе с инвалидностью;

помощь родителям воспитателям и приемным родителям за предоставление соцуслуг в детских домах;

уплата единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей, а также приемных родителей.

Сколько будут выплачивать одиноким матерям в 2023 году?

Согласно Закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми", одиноким матерям в 2023 году выплачивают такую денежную помощь :

на детей до 6 лет – 2272 грн;

на детей до 6 лет – 2272 грн; на детей от 6 до 18 лет – 2833 грн;

на детей от 6 до 18 лет – 2833 грн; на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет – 2684 грн.

На какую помощь можно рассчитывать при рождении ребенка?

Помощь при рождении ребенка в 2023 году составляет 41 280 гривен. Выплата производится следующим образом:

10 320 грн – родители получают сразу после рождения ребенка;

– родители получают сразу после рождения ребенка; далее по 860 гривен в месяц – в течение 36 месяцев.

Аналогичная помощь назначается и при усыновлении ребенка. Выплаты на второго и третьего ребенка остаются идентичными.

Кому урезали выплаты в 2023 году?

На днях украинское правительство ужесточило требования к предоставлению социальных выплат. Решение касается двух категорий граждан. Речь идет о правительственном постановлении №340, которое расширило список оснований, по которым определенные виды соцпомощей не будут назначаться. Госпомощь в некоторых случаях не назначат:

одиноким матерям;

малообеспеченным семьям.

Эти две категории не будут иметь права на социальные выплаты, если:

1) кто-то из состава их семьи в течение 12 месяцев перед датой обращения за назначением соцпомощи потратил сумму, превышающую 50 тыс. грн.

2) кто-то из состава семьи, на первое число месяца, из которого назначается помощь, имеет на депозитном банковском счете средства, превышающие сумму в 100 тыс. грн или гособлигации на такую же сумму.

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