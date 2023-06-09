В Україні соціальну допомогу на дітей хочуть виплачувати по-новому: хто і скільки може отримати

На сьогодні органи соціального захисту населення зайняті адміністративною роботою, а саме нарахуванням і виплатою соціальних допомог. Водночас, ураховуючи активні бойові дії та окупацію частини України, управління соціального захисту населення відповідних територій не можуть нараховувати соціальні виплати сім’ям. Через децентралізований механізм нарахувань і виплат документи з одного району не можуть потрапити на адміністрування в інший район.

Пенсійний фонд України має найбільш розвинуту мережу територіальних органів управління в системі соціального захисту населення та працює за екстериторіальним принципом призначення, нарахування пенсій, субсидій, страхових виплат. Цей принцип означає, що незалежно від того, де перебуває людина, особливо в умовах воєнного стану, вона може реалізувати своє право на соціальні виплатити.

Тож, функції з призначення соцдопомоги планують передати Пенсійному фонду України (ПФУ).

Це передбачено законопроєктом №9318, зареєстрованим 23.05.2023 року у Верховній Раді Україні (ВРУ).

За словами авторів документа, органи ПФУ отримають право призначати різні соцвиплати. Це, зокрема:

допомога у зв'язку з вагітністю чи пологами;

допомога при народженні дитини;

допомога при усиновленні дитини;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на дітей одиноким батькам;

соцдопомога на утримання дитини у родині патронатного вихователя;

оплата послуги патронату над дитиною, соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, зокрема з інвалідністю;

допомога батькам вихователям і прийомним батькам за надання соцпослуг у дитячих будинках;

сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцстрахування за патронатних вихователів, батьків-вихователів, а також прийомних батьків.

Скільки виплачуватимуть одиноким матерям у 2023 році?

Згідно із Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми", одиноким матерям у 2023 році виплачують таку грошову допомогу:

на дітей до 6 років – 2 272 грн;

на дітей до 6 років – 2 272 грн; на дітей від 6 до 18 років – 2 833 грн;

на дітей від 6 до 18 років – 2 833 грн; на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років – 2 684 грн.

На яку допомогу можна розраховувати при народженні дитини?

Допомога при народженні дитини у 2023 році становить 41 280 гривень. Виплата здійснюється наступним чином:

10 320 грн – батьки отримують одразу після народження дитини;

– батьки отримують одразу після народження дитини; далі по 860 гривень на місяць – протягом 36 місяців.

Аналогічна допомога призначається й при усиновленні дитини. Виплати на другу та третю дитину залишаються ідентичними.

Кому урізали виплати у 2023-му?

Днями український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян. Йдеться про урядову постанову №340, яка розширила список підстав, через які певні види соцдопомог не призначатимуться. Держдопомогу у деяких випадках не призначать:

одиноким матерям;

малозабезпеченим сім'ям.

Ці дві категорії не матимуть права на соціальні виплати, якщо:

1) хтось зі складу їхньої родини протягом 12 місяців перед датою звернення за призначенням соцдопомоги витратив суму, що перевищувала 50 тис. грн.

2) хтось зі складу сім'ї, на перше число місяця, з якого призначається допомога, має на депозитному банківському рахунку кошти, що перевищують суму у 100 тис. грн, чи держоблігації на таку ж суму.

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