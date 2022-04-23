В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь (ВИДЕО)

В субботу, 23 апреля, в иерусалимском храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

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Схождение Благодатного огня символизирует выход из Гроба Господня истинного-воскресшего Иисуса Христа.

Благодатный огонь восходит в Кувуклии Храма Гроба Господнего – мраморной пещере, где, по преданию, был похоронен Иисус Христос.

Считается, что Благодатный огонь в первые минуты не обжигает, поэтому им можно даже умываться, освещая себя. А во время схождения вокруг Кувуклии звучали молитвы на разных языках мира.

Считается, что первым свидетелем восхождения Благодатного огня был апостол Петр. Он увидел, как огонь осветил Гроб Господний вскоре после воскресения Христа. Вынос огня в Иерусалим свидетельствует о выходе из Гроба "Мира истинного".

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