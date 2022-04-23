У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь (ВІДЕО)

У суботу, 23 квітня, в єрусалимському храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь.

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Сходження Благодатного вогню символізує вихід із Гробу Господнього істинного Воскреслого Ісуса Христа.

Благодатний вогонь сходить у Кувуклії Храму Гробу Господнього – мармурової печери, де, за переказами, був похований Ісус Христос.

Вважається, що Благодатний вогонь у перші хвилини не обпалює, тому їм можна навіть вмиватися, висвітлюючи себе. А під час сходження навколо Кувуклії звучали молитви різними мовами світу.

Вважається, першим свідком сходження Благодатного вогню був апостол Петро. Він побачив, як огонь висвітлив Гроб Господній невдовзі після воскресіння Христа. Винесення вогню в Єрусалим свідчить про вихід із Гробу "Світу істинного".

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