Верхушка айсберга: в ООН подтвердили гибель более 8 тысяч гражданских из-за российского вторжения

Мониторинговая миссия Управления ООН по правам человека в Украине задокументировала, что с начала полномасштабной российской агрессии в Украине погибли 8006 гражданских, еще 13 287 получили ранения.

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Об этом говорится в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным мониторинговой миссии Управления ООН по правам человека в Украине, среди погибших взрослых среди гражданского населения, пол которых был известен, мужчины составляли 61,1 процента, а женщины – 39,9 процента. По меньшей мере, 487 детей погибли и 954 получили ранения.

Приблизительно 90,3 процента жертв гражданского населения были вызваны взрывным оружием большой зоны действия, включая артиллерийские снаряды, крылатые и баллистические ракеты и авиаудары. Кроме того, зафиксировано 632 жертвы среди гражданского населения (219 убитых и 413 раненых) из-за мин и взрывоопасных предметов.

Подчеркивается, что фактические цифры, вероятно, значительно выше, поскольку они отражают только проверенные частные случаи.

"Эти цифры, которые мы публикуем сегодня, освещают потери и страдания, причиненные людям с момента начала вооруженного нападения России 24 февраля прошлого года. И наши данные – только верхушка айсберга", - заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По его словам, из-за нехватки электроэнергии и воды в холодные зимние месяцы почти 18 миллионов человек остро нуждаются в гуманитарной помощи. Около 14 миллионов человек покинули свои дома.

"Все пострадали от очень молодых до очень старых. Студенты сталкивались с прекращением или срывом обучения из-за нападений на учебные заведения, тогда как пожилые люди и люди с ограниченными возможностями сталкивались с огромными трудностями, в некоторых случаях не могли добраться до бомбоубежищ или были вынуждены проводить длительное время в подвалах в условиях, негативно влияющих на их здоровье", – заметил Тюрк.

Он добавил, что большинство из оставшихся в районах, охваченных конфликтом, — это пожилые люди, которые часто не могут покинуть опасные районы.

"Усилия по установлению ответственности и справедливости за нарушение международного права должны усиливаться и углубляться. Не менее важно, чтобы жертвы имели возможность получить возмещение и практическую помощь, в которой они крайне нуждаются, не дожидаясь предварительно результатов официального судебного разбирательства", - сказала Верховный комиссар.