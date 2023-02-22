Верхівка айсберга: в ООН підтвердили загибель понад 8 тисяч цивільних через російське вторгнення

Моніторингова місія Управління ООН з прав людини в Україні задокументувала, що від початку повномасштабної російської агресії в Україні загинуло 8006 цивільних, ще 13 287 осіб зазнали поранення.

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Про це йдеться у пресрелізі Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

За даними моніторингової місії Управління ООН з прав людини в Україні, серед загиблих дорослих серед цивільного населення, стать яких була відома, чоловіки становили 61,1 відсотка, а жінки – 39,9 відсотка. Щонайменше 487 дітей загинули і 954 отримали поранення.

Приблизно 90,3 відсотка жертв серед цивільного населення були спричинені вибуховою зброєю великої зони дії, включаючи артилерійські снаряди, крилаті та балістичні ракети та авіаудари. Крім того, зафіксовано 632 жертви серед цивільного населення (219 убитих і 413 поранених) через міни та вибухонебезпечні предмети.

Підкреслюється, що фактичні цифри, ймовірно, значно вищі, оскільки вони відображають лише перевірені окремі випадки.

"Ці цифри, які ми публікуємо сьогодні, висвітлюють втрати та страждання, завдані людям з моменту початку збройного нападу Росії 24 лютого минулого року. І наші дані – лише верхівка айсберга", - заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

За його словами, через брак електроенергії та води в холодні зимові місяці майже 18 мільйонів людей гостро потребують гуманітарної допомоги. Близько 14 мільйонів людей покинули свої домівки.

"Всі постраждали від дуже молодих до дуже старих. Студенти стикалися з припиненням або зривом навчання через напади на навчальні заклади, тоді як люди похилого віку та люди з обмеженими можливостями стикалися з величезними труднощами, у деяких випадках не могли дістатися до бомбосховищ або були змушені проводити тривалий час у підвалах в умовах, що негативно впливають на їхнє здоров’я", – зауважив Тюрк.

Він додав, що більшість із тих, хто залишився в районах, охоплених конфліктом, — це літні люди, які часто не можуть покинути небезпечні райони.

"Зусилля щодо встановлення відповідальності та справедливості за порушення міжнародного права мають посилюватися та поглиблюватися. Не менш важливо, щоб жертви мали можливість отримати відшкодування та практичну допомогу, якої вони вкрай потребують, не чекаючи попередньо результатів офіційного судового розгляду", – сказала Верховний комісар.