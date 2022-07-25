Война, отцовство и карьера: программа поддержки сотрудников с детьми

Оксана Олейник, директор по управлению персоналом и развитию организации Киевстар делится опытом поддержки детей и их родителей во время войны.

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Все ужасы войны ощутили и взрослые, и дети. Даже самые маленькие украинцы знают звук сирены или гул самолета. А услышав его – бегут прятаться в любое защищенное место... Стресс, страх, отчаяние детей стали дополнительной болью для их родителей.

Если ранее шла речь о гибридном формате работы и обучения в школах, то сейчас речь в основном о полностью дистанционной работе и учебном процессе. Отказ от привычного образа жизни, утрата возможности свободно проводить время за пределами дома, изменение места жительства и другие факторы стали причиной того, что к рабочим вопросам добавились вопросы организации и контроля полезного времени и досуга детей сотрудников компании.

Сотрудники-родители, в основном сотрудницы (забота о детях, особенно младшего возраста, чаще всего ложится на материнские плечи), нуждаются в большей поддержке со стороны работодателя. В нашем коллективе 50% сотрудников имеют детей до 18 лет, 39% – это работницы с детьми. Чтобы сохранить их ресурс, мы разработали специальную программу поддержки:

психологическая поддержка для родителей и детей;

познавательно-развлекательные программы;

практикумы с психологами для родителей и детей





У нас работал «Детский фронт помощи». В течение 4-х недель почти 800 детей наших сотрудников выполняли задания и держали свой фронт помощи военным. Оксана Олейник директор по управлению персоналом и развитию организации Киевстар

Дети занимались в куренях: #Гетманы, #Мастера и #Заклинатели. Каждый из них создал свои девиз, гимн, логотип. Дети выполняли разные задачи: пение, танцы, мастеррили домашние «Байрактары» и т.д. Финальной задачей было создание приветствия сотрудникам Киевстар, которые встали на защиту Украины – это видео до сих пор греет сердца наших защитников. И с благодарностью к детям, наши коллеги в ответ записали видео – благодарность за поддержку и вдохновение к победе.

Одновременно с «Детским Фронтом Помощи» работала программа для родителей по психологической поддержке детей, ведь у нас очень много обращений коллег по этому поводу. Помимо вебинаров, личных консультаций с психологами, работающими на постоянной основе, родители получили советы и пошаговые инструкции по разговорам с детьми о войне и поддержке их психологического состояния.

В рамках общей коммуникационной программы поддержки сотрудников во время войны «Знаем – значит защищен», есть раздел, посвященный исключительно для родителей. Мы стараемся разобрать самые разные ситуации и заранее проинформировать сотрудников, как поступать в том или ином случае. Ведь предупрежденный – значит, защищенный, это правило мы в своей работе подтверждали уже неоднократно.

Пока адаптируемся жить в новой реальности, поддерживать друг друга и шаг за шагом приближать желаемую Победу.

Всё будет Украина!