Війна, батьківство та кар’єра: програма підтримки співробітників із дітьми

Оксана Олійник, директор з управління персоналом та розвитку організації Київстар ділиться досвідом підтримки дітей та їх батьків під час війни.

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Всі жахи війни відчули і дорослі, і діти. Навіть найменші українці знають звук сирени чи гул літака. А почувши його – біжать ховатися у хоч якесь захищене місце... Стрес, страх, відчай дітей стали додатковим болем для їхніх батьків.

Якщо у ковідні часи йшлося про гібридний формат роботи та навчання в школах, то зараз мова здебільшого про повністю дистанційні роботу і навчальний процес. Відмова від звичного способу життя, втрата можливості вільно проводити час за межами дому, зміна місця проживання та інші фактори стали причиною того, що до робочих питань додалися також питання організації та контролю корисного часу та дозвілля дітей співробітників компанії.

Співробітники-батьки, здебільшого співробітниці (турбота про дітей, особливо молодшого віку, найчастіше лягає на материнські плечі), потребують дещо більшої підтримки зі сторони роботодавця. У нашому колективі 50% співробітників мають дітей до 18 років, 39% - це працівниці з дітьми. Щоб зберегти їхній ресурс, ми розробили спеціальну програму підтримки:

психологічна підтримка для батьків та дітей;

пізнавально-розважальні програми;

практикуми з психологами для батьків та дітей.





У нас працював «Дитячий фронт допомоги». Впродовж 4-х тижнів майже 800 дітей наших співробітників виконували завдання та тримали свій фронт допомоги військовим. Оксана Олійник директор з управління персоналом та розвитку організації Київстар

Діти займалися в куренях: #Гетьмани, #Майстри та #Заклиначі. Кожен з них створили свої девіз, гімн, логотип. Діти виконували різні завдання: співи, танці, майстрування домашніх «Байрактарів» тощо. Фінальним завданням було створення привітання колегам з Київстар, які стали на захист України – це відео досі гріє серця наших захисників. І з вдячністю до дітей, наші колеги у відповідь записали відео – вдячність за підтримку та натхнення до перемоги.

Одночасно із «Дитячим Фронтом Допомоги» працювала програма для батьків щодо психологічної підтримки дітей, адже ми маємо дуже багато звертань колег з цього приводу. Крім вебінарів, особистих консультацій з психологами, які зараз працюють на постійній основі, батьки отримали поради та покрокові інструкції щодо розмов з дітьми про війну та підтримку їх психологічного стану.

В рамках загальної комунікаційної програми підтримки співробітників під час війни «Обізнаний – значить захищений», є розділ, присвячений виключно для батьків. Ми намагаємось розібрати найрізноманітніші ситуації та завчасно проінформувати співробітників, як діяти в тому чи іншому випадку. Адже попереджений – значить захищений, це правило ми в своїй роботі підтверджували уже неодноразово.

Поки що ж адаптуємося жити в новій реальності, підтримувати один одного та крок за кроком наближати омріяну Перемогу.

Все буде Україна!