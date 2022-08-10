Волонтер Оскер, подозреваемый в работе на российские ИПСО, был фигурантом финансовой пирамиды SWB

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Недавно волонтеры Движения сопротивления "Свободная Украина" провели мониторинг социальных сетей и наткнулись на, вероятно, агентурную российскую сеть, которая работает против Украины и еще под видом волонтерской организации. Одним из лидеров сети был назван Алексей Оскер. Мы заинтересовались этим делом и нашли немало интересного — от взятки в $600 тыс. до участия в финансовой пирамиде.

"Житель маленького поселка, покорившего столицу"

Алексей Оскер – уроженец Сумской области, родился 18 июля 1985 года. Работал на заводе "Сумыхимпром", в 2010 году перебрался в Киев. С 2012 по 2017 год руководил ООО "Кепитал Медиа Менеджмент", владело рядом СМИ.

В 2020 году снялся в шоу "Женитьба вслепую", где кичился долларами, засветил квартиру и дом, а также автомобиль Mitsubishi Outlander. В программе его называют "жителем маленького поселка, покорившего столицу".

Пробовал себя в политике, очень настойчиво пытался пройти в депутаты. По данным движения "Честно", с 2012 по 2014 год работал на общественных началах помощником-консультантом нардепа-самовыдвиженца из Полтавщины Юрия Шаповалова. В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от Радикальной партии, избран не был. Затем трудоустроился помощником нардепа 8 созыва от РПЧ Алексея Ленского. В 2015 году снова баллотировался от РПЧ (в Кропивницкий городской совет) и снова проиграл.

В 2019 году баллотировался в 158-м округе (Сумская область), избран не был. В 2020 году как кандидат-самовыдвиженец в 208 округе на Черниговщине также проиграл выборы: получил всего 195 голосов.

Финансовая пирамида, долги и торговля должностями

Нашлась и ныне недействительная почта Оскера [email protected]. Она помогла выйти на группу "SWB-СВБ" в российской соцсети "Вконтакте". В ней фотография Алексея, его контакты и описание "Продажа КС! Вывод SWB-СВБ! Остальные операции".

Вероятно, Оскер участвовал в финансовой пирамиде SWB, которую основали бывшие прихожане секты "Посольство Божье". Мошенники предлагали "инвестировать" в учебную литературу от 300 гривен до 80 долларов. После получения "статуса партнера SWB" люди должны были привлекать в компанию новых клиентов. За это им обещали щедрые комиссионные.

Также пирамида привлекала людей, обещая им вроде бы отдаленную работу и платные абонементы для социальных магазинов "Экономная авоська". При активности жертвам насчитывали SWB, которые впоследствии вроде бы можно было конвертировать в гривны. В общей сложности в пирамиду были вовлечены до 70 тысяч украинцев. Аферисты вынули из их карманов десятки миллионов гривен.

Судя по группе "Вконтакте", Алексей Оскер сам был "вкладчиком" SWB и пытался вовлечь в нее как можно больше людей. Исходя из данных налоговой, тогда он остро нуждался в деньгах. В период с 2007 по 2011 год Оскер был включен в "черный список" проблемных заемщиков. В 2010 году, на который приходится расцвет пирамиды SWB, позже был должником "ПриватБанка", ПАО КБ «Надра» и ООО «А-Муссон».

В 2021 году Алексей Оскер фигурировал как сообщник по делу о "продаже" должности главы Николаевской ОГА за 600 тысяч долларов. Его арестовали на 60 суток с возможностью выйти под залог более чем в 16 миллионов гривен. Позже суд дважды продлил ему меру пресечения и уменьшил сумму залога до 3 млн. грн. 27 января 2022 года его выпустили под домашний арест, который он, судя по социальным сетям, неоднократно нарушал: Оскер публиковал несколько видео ( 1, 2, 3 ), снятых за пределами его квартиры.

Он до сих пор под следствием. По этому уголовному делу ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Работает ли Оскер на Россию

Как показал мониторинг движения сопротивления "Свободная Украина", Оскер распространяет видео с критикой военно-политического руководства Украины, которые набирают аномальное большое количество просмотров.

Он "разгоняет" российские нарративы и "измену" о непрофессиональных комбатах, плохое материальное обеспечение армии, большие боевые потери и вроде бы безразличие руководства государства относительно судьбы пленных защитников и пропавших без вести. Отдельная тема – разжигание ненависти внутри страны и нагнетание паники вокруг темы мобилизации. В частности, он распространяет фейки о массовой раздаче повесток, а также о том, что большинство преступлений на территории западных областей Украины совершают переселенцы, что они алкоголики, наркоманы не хотят воевать, из-за чего на фронт забирают местных.

Мы дополнительно сочли: с 8 апреля Оскер опубликовал на собственной facebook-странице 149 видео, из которых по меньшей мере 82 касаются "измены" в военном руководстве государства. Яркий пример – одно из первых видео, в которых Оскер рассказывает, что "наших ребят на нуле уничтожают наши же комбаты-ган**ны".

Подобные ролики используются в российских ИПСО. Вражеский telegram-канал "Харьков Z" опубликовал его видео под названием "депутат Алексей Оскер продолжает разоблачать киевских нацистов".

Еще два видео с обвинениями в адрес руководства Украины распространили каналы "Z комитет + интерактивная карта", "Украинство головного мозга" и другие. На внутреннюю аудиторию "предательство" распространяют и через мало известное онлайн-СМИ "Ukraine public news" .

Мониторы "Свободной Украины" приводят несколько красноречивых цитат из видеообращений Оскера: "Хоть один из нардепов, хоть один сын с нардепом племянником сегодня воюет? Нет. А может, дети министров воюют? Нет". "Они командуют нашими ребятами, они дают преступные приказы, которые потом уничтожают наших ребят, а потом они меняют даты смерти и похорон", "Военкоматы вообще стали каким-то расправным органом в Украине".

Из 55 новостей на сайте основанного Оскером благотворительного фонда почти половина посвящена якобы хищению гуманитарной помощи, "сдаче" украинских воинов их командирами, преследованию волонтеров и т.д. Приводим несколько заголовков: "Война спишет все: ложь комбатов тянет на государственную измену", "Или идите воевать, или расстреляем": продолжение ужасающей истории 115-й бригады", "Закрыли рты»: как военнослужащих стимулируют воевать на передовой» .

Параллельно БФ Оскера собирает средства на обеспечение военных, однако ни на сайте, ни в социальных сетях найти отчеты с чеками не удалось. В качестве доказательства целевого расходования средств Оскер публикует собственные фотографии возле банковского терминала с кипой наличных денег в руках.

Волонтеры "Свободной Украины" уже передали свои находки правоохранительным органам. Оскер со своей стороны причастность к России решитель опровергает и угрожает изданию LB.ua иском через публикацию на его сайте. Вредит ли деятельность Оскера Украине, пусть устанавливает следствие и судебная власть. Мы же добавим: Оскер, как любой гражданин Украины, имеет право критиковать власть и распространять контент, который не нравится и возмущает пользователей социальных сетей. Впрочем, нездоровая заинтересованность российских ИПСОшных войск к видео, а также репутация самого Оскера вызывает сомнения в его истинных мотивах.