Волонтер Оскер, якого запідозрили у роботі на російські ІПСО, був фігурантом фінансової піраміди SWB

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Нещодавна волонтери Руху опору "Вільна Україна" провели моніторинг соціальних мереж і наштовхнулися на, ймовірно, агентурну російську мережу, яка працює проти України та ще і під виглядом волонтерської організації. Одним з лідерів мережі був названий Олексій Оскер. Ми зацікавилися цією особою та знайшли чимало цікавого — від хабара у $600 тис. до участі в фінансовій піраміді.

"Житель маленького селища, який підкорив столицю"

Олексій Оскер — уродженець Сумської області, народився 18 липня 1985 року. Працював на заводі "Сумихімпром", в 2010 році перебрався до Києва. З 2012 до 2017 року керував ТОВ "Кепітал Медіа Менеджмент", що володіла низкою ЗМІ.

У 2020 році знявся в шоу "Одруження наосліп", де хизувався доларами, засвітив квартиру і будинок, а також автомобіль Mitsubishi Outlander. У програмі його називають "жителем маленького селища, який підкорив столицю".

Пробував себе у політиці, дуже наполегливо намагався обратися в депутати. За даними руху "Чесно", з 2012 по 2014 рік працював на громадських засадах помічником-консультантом нардепа-самовисуванця з Полтавщини Юрія Шаповалова. У 2014 році балотувався до Верховної Ради від Радикальної партії, обраний не був. Потім працевлаштувався помічником нардепа 8 скликання від РПЛ Олексія Ленського. У 2015 році знову балотувався від РПЛ (до Кропивницької міської ради) і знову програв.

У 2019 році балотувався у 158-му окрузі (Сумська область), обраний не був. У 2020 році як кандидат-самовисуванець у 208 окрузі на Чернігівщині також програв вибори: отримав лише 195 голосів.

Фінансова піраміда, борги і торгівля посадами

Знайшлася і нині недійсна пошта Оскера [email protected]. Вона допомогла вийти на групу "SWB-СВБ" у російській соцмережі "Вконтакте". В ній фотографія Олексія, його контакти та опис "Продажа КС! Вывод SWB-СВБ! Остальные операции".

Ймовірно Оскер, брав участь у фінансовій піраміді SWB, яку заснували колишні прихожани секти "Посольство Боже". Шахраї пропонували "інвестувати" в учбову літературу від 300 гривень до 80 доларів. Після отримання "статусу партнера SWB" люди мали залучати в компанію нових клієнтів. За це їм обіцяли щедрі комісійні.

Також піраміда залучала людей, обіцяючи їм начебто віддалену роботу і платні абонементи для соціальних магазинів "Экономная авоська". За активності жертвам нараховували SWB, які згодом начебто можна було конвертувати в гривні. Загалом у піраміду були втягнуті до 70 тисяч українців. Аферисти вийняли з їхніх кишень десятки мільйонів гривень.

Судячи з групи "Вконтакте", Олексій Оскер сам був "вкладником" SWB та намагався втягнути в неї якомога більше людей. Виходячи з даних податкової, тоді він гостро потребував грошей. У період з 2007 до 2011 Оскер був включений у "чорний список" проблемних позичальників. У 2010 році, на який припадає розквіт піраміди SWB, та пізніше був боржником "ПриватБанка", ПАТ КБ «Надра» і ТОВ «А-Муссон».

У 2021 році Олексій Оскер фігурував як спільник у справі про "продаж" посади голови Миколаївської ОДА за 600 тисяч доларів. Його арештували на 60 діб з можливістю вийти під заставу в понад 16 мільйонів гривень. Пізніше суд двічі продовжував йому запобіжний захід та зменшив суму застави до 3 млн грн. 27 січня 2022 року його випустили під домашній арешт, який він, судячи з соціальних мереж, неодноразово порушував: Оскер публікував декілька відео (1, 2, 3), зняті за межами його квартири.

Він досі під слідством. За цією кримінальною справою йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чи працює Оскер на Росію

Як виявив моніторинг руху опору "Вільна Україна", Оскер поширює відео з критикою військово-політичного керівництва України, які набирають аномальну велику кількість переглядів.

Він "розганяє" російські наративи та "зраду" про непрофесійних комбатів, погане матеріальне забезпечення армії, великі бойові втрати та начебто байдужість керівництва держави щодо долі полонених захисників і зниклих безвісти. Окрема тема — розпалювання ненависті всередині країни та нагнітання паніки навколо теми мобілізації. Зокрема, він поширює фейки про масову роздачу повісток, а також про те, що більшість злочинів на території західних областей України вчиняють переселенці, що вони алкоголіки, наркомани, не хочуть воювати, через що на фронт забирають місцевих.

Ми додатково порахували: з 8 квітня Оскер опублікував на власній facebook-сторінці 149 видео, з яких щонайменше 82 стосуються "зради" у військовому керівництві держави. Яскравий приклад — одне з перших відео, в яких Оскер розповідає, що "наших хлопців на нулі знищують наші же комбати-ган**ни".

Подібні ролики використовують у російських ІПСО. Ворожий telegram-канал "Харьков Z" опубліковал його відео под заголовком "депутат Алексей Оскер продолжает разоблачать киевских нацистов".

Ще два відео зі звинуваченнями на адресу керівництва України поширили вороі канали "Z комитет + интерактивная карта", "Украинство головного мозга" та інші. На внутрішню аудиторію "зраду" поширюють й через мало відоме онлайн-ЗМІ "Ukraine public news".

Монітори "Вільної України" наводять декілька красномовних цитат з відеозвернень Оскера: "Хоч один з нардепов, хоч один син з нардепом племянником сьогодні воює? Нєт. А може діти міністрів воюють? Нєт". "Вони командують нашими хлопцями, вони дають злочинні накази, які потім знищують наших хлопців, а потім вони міняють дати смерті і похорону", "Воєнкомати взагалі стали якимось розправним органом в Україні".

З 55 новин на сайті заснованого Оскером благодійного фонду майже половина присвячені нібито розкраданню гуманітарної допомоги, "здачі" українських воіїнів їхніми командирами, переслідуванню волонтерів, тощо. Наводимо декілька заголовків: "Війна спише все: брехня комбатів тягне на державну зраду", "Або йдіть воювати, або розстріляємо": продовження жахливої історії 115-ої бригади", "Закрыли рты»: як військовослужбовців стимулюють воювати на передовій».

Паралельно БФ Оскера збирає кошти на забезпечення військових, однак ані на сайті, ані в соціальних мережах відшукати звіти з чеками не вдалося. В якості доказу цільової витрати коштів Оскер публікує власні фотографії біля банківського терміналу зі стосом готівки в руках.

Волонтери "Вільної України" вже передали свої знахідки правоохоронним органам. Оскер, зі свого боку, причетність до Росії рішечу спростовує та погрожує виданню LB.ua позовом через публікацію на його сайті. Чи шкодить діяльність Оскера Україні, нехай встановлює слідство та судова влада. Ми ж додамо: Оскер, як і будь-який громадянин України, має право критикувати владу та поширювати контент, який не подобається та обурює користувачів соціальних мереж. Втім нездорова зацікавленість російських ІПСОшних військ до відео, а також репутація самого Оскера викликає сумніви щодо його істинних мотивів.