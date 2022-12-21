Возвращаем красоту в военное время: коррекция шрамов, травматических поражений кожи

Неравнодушные врачи и клиники из разных уголков Украины объединились ради помощи людям.

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Количество людей в Украине, пострадавших из-за войны войны, сложно посчитать. Вот почему появились те, кто хочет помочь им.

Что такое благотворительный проект "Заграва"?

"Заграва– это информационная платформа, координирующая пациентов, пострадавших от военных действий с врачами и клиниками, которые готовы предоставить им бесплатно квалифицированную медицинскую помощь по внешней реабилитации".

Проект "Заграва" имеет информационную миссию по оказанию помощи во внешней реабилитации пострадавшим во время военных действий.

Идеолог и инициатор проекта – выдающийся врач-дерматолог, известный в Украине и Европе эксперт по эстетической и регенеративной медицине Владлена Аверина.

Проблемы, которые решает проект:

Пациенты не знают, что могут получить такой вид помощи, поскольку эстетическая медицина и пластическая хирургия никогда не были бесплатными;

Не знают, где его можно получить;

Врачи готовы помогать и участвовать в благотворительных проектах, но к ним не обращаются с подобными запросами;

Компании-представители косметологического оборудования готовы предоставлять бесплатно свою продукцию, но врачи и клиники об этом не знают.

Кому помогает "Заграва"?

Участие в благотворительном проекте "Заграва" добровольное и бесплатное. Врачи готовы помочь женщинам и мужчинам от 14 лет, получившим ранения и ожоги в результате боевых действий в Украине. Вы можете быть военным или гражданским. Вы должны выбрать город или регион, где вы можете посещать клинику или врача для прохождения курса реабилитации.

Первая консультация возможна в режиме онлайн. После этого эксперты посоветуют вам специалиста, выберут программу и место реабилитации. Пациенты сами определяют пределы помощи во наружной реабилитации. Все детали можно узнать и согласовать с выбранной клиникой или врачом.

Травмы, рубцы, ожоги, обломочные повреждения, к сожалению, оставляют следы – и человек все время вспоминает о перенесенной травме, глядя в зеркало. Современная медицина и косметология способны помочь сделать их менее заметными.

Главная цель – возвращение КРАСОТЫ и ДОБРА в военное время для людей НАШЕЙ УКРАИНЫ!

Об этом проекте рассказывала первая леди у себя в Telegram-канале, а также украинские новости. Эксперты проекта просят пациентов обращаться к ним за бесплатной помощью.

Обращаться за помощью можно в Instagram и на сайт .