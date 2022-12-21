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Возвращаем красоту в военное время: коррекция шрамов, травматических поражений кожи
Неравнодушные врачи и клиники из разных уголков Украины объединились ради помощи людям.
Количество людей в Украине, пострадавших из-за войны войны, сложно посчитать. Вот почему появились те, кто хочет помочь им.
Что такое благотворительный проект "Заграва"?
"Заграва– это информационная платформа, координирующая пациентов, пострадавших от военных действий с врачами и клиниками, которые готовы предоставить им бесплатно квалифицированную медицинскую помощь по внешней реабилитации".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Проект "Заграва" имеет информационную миссию по оказанию помощи во внешней реабилитации пострадавшим во время военных действий.
Идеолог и инициатор проекта – выдающийся врач-дерматолог, известный в Украине и Европе эксперт по эстетической и регенеративной медицине Владлена Аверина.
Проблемы, которые решает проект:
- Пациенты не знают, что могут получить такой вид помощи, поскольку эстетическая медицина и пластическая хирургия никогда не были бесплатными;
- Не знают, где его можно получить;
- Врачи готовы помогать и участвовать в благотворительных проектах, но к ним не обращаются с подобными запросами;
- Компании-представители косметологического оборудования готовы предоставлять бесплатно свою продукцию, но врачи и клиники об этом не знают.
Кому помогает "Заграва"?
Участие в благотворительном проекте "Заграва" добровольное и бесплатное. Врачи готовы помочь женщинам и мужчинам от 14 лет, получившим ранения и ожоги в результате боевых действий в Украине. Вы можете быть военным или гражданским. Вы должны выбрать город или регион, где вы можете посещать клинику или врача для прохождения курса реабилитации.
Первая консультация возможна в режиме онлайн. После этого эксперты посоветуют вам специалиста, выберут программу и место реабилитации. Пациенты сами определяют пределы помощи во наружной реабилитации. Все детали можно узнать и согласовать с выбранной клиникой или врачом.
Травмы, рубцы, ожоги, обломочные повреждения, к сожалению, оставляют следы – и человек все время вспоминает о перенесенной травме, глядя в зеркало. Современная медицина и косметология способны помочь сделать их менее заметными.
Главная цель – возвращение КРАСОТЫ и ДОБРА в военное время для людей НАШЕЙ УКРАИНЫ!
Об этом проекте рассказывала первая леди у себя в Telegram-канале, а также украинские новости. Эксперты проекта просят пациентов обращаться к ним за бесплатной помощью.