Повертаємо красу у воєнні часи: корекція шрамів, травматичних уражень шкіри

Небайдужі лікарі та клініки з різних куточків України об’єдналися заради допомоги людям.

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Кількість людей в Україні, які постраждали через війну, складно порахувати. Саме тому з’явилися ті, хто хоче допомогти їм.

Що таке благодійний проєкт "Заграва"?

"Заграва – це інформаційна платформа, що координує пацієнтів, які постраждали від воєнних дій з лікарями та клініками, які готові надати їм безкоштовно кваліфіковану медичну допомогу з зовнішньої реабілітації".

Проект Заграва має інформаційну місію з надання допомоги в зовнішній реабілітації постраждалим під час воєнних дій.

Ідеолог та ініціатор проєкту — видатний лікар-дерматолог, відомий в Україні і Європі експерт з естетичної та регенеративної медицини Владлєна Авєріна.

Проблеми, які вирішує проект:

Пацієнти не знають, що можуть отримати такий вид допомоги, оскільки естетична медицина та пластична хірургія ніколи не були безкоштовними;

Не знають, де її можна отримати;

Лікарі готові допомагати і брати участь у благодійних проектах, але до них не звертаються з подібними запитами;

Компанії-представники косметологічного обладнання готові надавати безкоштовно свою продукцію, але лікарі та клініки про це не знають

Кому допомагає "Заграва"?

Участь у благодійному проєкті "Заграва" добровільна та безплатна. Лікарі готові допомогти жінкам і чоловікам від 14 років, які отримали поранення й опіки внаслідок бойових дій в Україні. Ви можете бути військовим чи цивільним. Ви повинні обрати місто чи регіон, де маєте змогу відвідувати клініку чи лікаря для проходження курсу реабілітації.

Перша консультація можлива в режимі онлайн. Після цього експерти порадять вам спеціаліста, оберуть програму та місце реабілітації. Пацієнти самі визначають межі допомоги в зовнішній реабілітації. Усі деталі можна дізнатися та узгодити безпосередньо з вибраною клінікою або лікарем.

Травми, рубці, опіки, уламкові ушкодження, на жаль, залишають сліди — і людина весь час згадує про перенесену травму, дивлячись у дзеркало. Сучасна медицина та косметологія здатні допомогти зробити їх менш помітними.

Головна мета - повернення КРАСИ та ДОБРА у воєнні часи для людей НАШОЇ УКРАЇНИ!

Про цей проєкт розповідала перша леді у себе в Telegram-каналі, а також українські новини. Експерти проєкту просять пацієнтів звертатися до них по безкоштовну допомогу.

Звертатись за допомогою можна в Instagram та на сайт.