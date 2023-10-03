Як зберегти єдність та побудувати сильну суб’єктну державу?

27 вересня в Києві відбувся VIII Форум «Диригенти змін» від Deloitte, на якому топменеджери бізнесу, державні діячі, лідери суспільної думки обговорили питання єдності. «Єдність сьогодні. Єдність завтра?» – так звучала тема заходу.

«Сьогоднішня повномасштабна війна стала величезним потрясінням, яке вплинуло на кожного і на всі сфери нашого життя. Ми об’єдналися перед спільною загрозою. Однак чи дійсно стійкою є наша єдність?», – зазначив керівний партнер Deloitte Ukraine Сергій Кулик, відкриваючи Форум.

Пошуки відповідей на запитання «Ми об’єднані проти чи об’єднані заради?» розпочали Володимир Бородянський, співзасновник Організації українських продюсерів, міністр культури України (2019–2020), Олеся Островська-Люта, генеральна директорка Мистецького арсеналу, Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам’яті, військовослужбовець ЗСУ, і Володимир Лавренчук, регіональний директор NEQSOL Holding Україна. Модерував дискусію Сергій Кулик.

Розмірковуючи про те, що об’єднує українців, Олеся Островська-Люта зазначила, що це подібність досвіду: «Наша колективна травма є підґрунтям для нашої єдності, бо надає спільний досвід і спільне символічне поле».

«Солідарність, справедливість та свобода – навколо цих трьох глобальних ідей має існувати єдність, навіть одностайність. Щодо іншого – не потрібно фетишизувати єдність. Українці завжди були індивідуалістами, і це є цінністю для нас. В екстремальних випадках ми об’єднуємося заради принципових речей та обороняємо їх», – зазначив Антон Дробович.

«Я хочу, щоб кожен із нас пішов з Форуму з певною думкою та підкріпив її дією. Наші захисники ЗСУ очікують, що поки вони на фронті, ми з вами будуватимемо іншу державу. Подумайте про те, що ви можете зробити у своєму бізнесі, як будуватимете культуру в своїй компанії, у своєму середовищі та як сприятимете розповсюдженню цих ідеї на широкий загал, щоб вони стали міцним підґрунтям для сталої солідарності українського суспільства», – підсумував дискусію Сергій Кулик.

Спікери наступної панельної дискусії – Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Володимир Поперешнюк, співзасновник «Нової пошти», Олександр Корнієнко, Перший заступник Голови Верховної Ради України, та Юрій Сорочинський, генеральний директор Nemiroff – рефлексували про те, яким має бути державний устрій України в майбутньому. Модератор – Роман Бондар, генеральний директор Korn Ferry Ukraine.

Дискусію розпочали запитанням «Яку цінність для вас має створювати держава?». Глядачі в залі пріоритезували безпеку, захист, свободу, справедливість та розвиток.

Володимир Поперешнюк зауважив: «Для бізнесу та особисто для мене держава – не друг чи партнер. Це оподаткування, контроль, перевірки. Чим менше бачимо держави, тим спокійніше і легше працювати». З тим, що бізнес відчуває тиск з боку держави, погодився і Юрій Сорочинський: «Держава, яку ми маємо зараз – це контроль. Те, що хотіли б отримати – це безпека: життя, підприємницької діяльності, інвестування, права власності. Держава повинна бути тільки там, де це дійсно потрібно». Визначаючи цінність держави, Ольга Стефанішина зазначила: «Наша політична система будується на персоналіях, політичних партіях, посадах. У той час як політик – це не суперстатус, а функція. Держава має виконувати сервісну функцію і не заважати жити людям», – прокоментувала вона.

Відповідаючи на запитання щодо ризиків, які можуть завадити нашій державі ефективно розвиватися, Володимир Поперешнюк підкреслив, що це посилення регулювання. «Якщо ми посилюватимемо регулювання, то ніколи не вийдемо зі злиднів, постійно будемо на забезпеченні інших країн і це гальмуватиме нашу обороноздатність», – прокоментував він.

Про те, як перемогти у війні культур та в чому сила нашої нації, говорили: Андрій Різоль, голова правління Асоціації «Дивись українське!», Іван Леньо, лідер гурту Kozak System, і Павло Гайдай, підприємець, засновник культурної інституції «Міжвухами». Модерував дискусію Андрій Булах, заступник голови правління МХП.

«Чи все, що потрібно окупантам, знаходиться на географічній мапі? Чи все, за що воюємо, вимірюється квадратними кілометрами? Це справжня війна культур, яка розпочалась багато століть тому», – розпочав дискусію Андрій Булах.

Іван Леньо наголосив на важливості розвитку культури зараз і зазначив, що головне наше завдання – відгородитись залізобетонним парканом від усього імперського. Павло Гайдай зауважив, що нам потрібно будувати свою суб’єктність: «Суб’єкт сам визначає і забезпечує своє майбутнє. Чи спроможні ми зробити це самостійно? Ми програли культурну війну тоді, коли не стали суб’єктними, залишились залежними і стали слабкими. Але ми воюємо за це зараз, ми туди йдемо».

Андрій Різоль визначив сьогоднішню війну як війну технологій та духу. «І про дух постійно забувається», – додав він.

Як може допомогти український бізнес у війні культур? На думку Леньо, донатити та використовувати свої ресурси менеджменту, щоб Збройні Сили України також підвищували свою ефективність. «Я хочу, щоб кожен усвідомив унікальність сьогоднішнього моменту. Ми можемо бути не тільки свідками перемоги, а й учасниками перемоги. Не лише ті люди, хто сьогодні в пікселі, її творять. Сьогодні її творить кожен українець. І якщо кожен українець відчує себе учасником руху спротиву, у нас справи підуть на краще», – додав спікер.

Щодо економічної стратегії, яка об’єднає державу, бізнес та суспільство, дискутували Юлія Свириденко, перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України, Сергій Коваленко, CEO YASNO, Євген Лященко, голова правління АТ «Укрзалізниця», Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки (KSE), і Томаш Фіала, генеральний директор Dragon Capital. Модератором став партнер, керівник департаментів консалтингу та управління ризиками Deloitte Ukraine Єгор Григоренко.

«Стратегія відновлення, про яку згадують, не є нашою справжньою метою. Якщо ми відновимо те, що мали до 2014 року, цього недостатньо. Нам необхідна стратегія стрімкого розвитку. Ми маємо входити в Європу зі своєю суб’єктністю, ми повинні відчувати себе на рівних, принаймні з такими країнами, як Польща. Ось що нас як суспільство цікавить насправді. Чи можлива така стратегія?», – таким запитанням розпочав дискусію Єгор Григоренко.

«Бізнес має унікальну можливість більш оперативно долучатися до тих процесів, які є в політиці, до державотворення. Це історичний момент. Я переконана, що наша сила – в єдності, тому пропоную бізнесу активно брати участь у розробці економічної стратегії», – наголосила Юлія Свириденко.

«Шанси у нас дуже високі, бо у нас реально немає виходу. У ЄС є вихід – брати нас чи не брати, у росії є вибір – забрати свої війська чи продовжувати війну, в України немає вибору. Ми маємо вижити і ми маємо відбудувати економіку. Бо якщо ми виживемо, але не відбудуємо економіку, України все одно не буде», – зазначив Тимофій Милованов.

Традиційно у Форуму «Диригенти змін» є соціальна складова. Цього року захід зібрав та спрямував 500 000 гривень на користь БФ «Діти Героїв», що надає допомогу дітям, які втратили одного або обох батьків через війну. Для Deloitte підтримка освітніх проєктів є пріоритетним напрямом стратегії корпоративної відповідальності та сталого розвитку. До 2030 року завдяки глобальній програмі Deloitte WorldClass компанія прагне змінити життя 100 млн людей у світі через підвищення якості навчання, формування професійних навичок та надання доступу до нових можливостей.

Вперше записи панельних дискусій доступні для перегляду: https://deloi.tt/46nOsMy.

Партнерами VIIІ Форуму «Диригенти змін» стали: МХП, YASNO, SoftServe, Odgers Berndtson Ukraine, Casillero del Diablo Ukraine, Nemiroff та Inclusive Friendly.

Медіапартнери Форуму: ЛІГА.net, Інтерфакс-Україна, Delo.ua та The Page.

Про «Делойт»

«Делойт» (Deloitte) — глобальна мережа компаній, що надають послуги в сфері аудиту, консалтингу, фінансового консультування, управління ризиками, оподаткування і супутні послуги. Із сумою глобальних доходів у розмірі 64,9 мільярда доларів США за 2022 фінансовий рік компанія «Делойт» є найбільшою компанією у світі з надання професійних послуг.

Наявність глобальної мережі, що охоплює понад 150 країн світу, дає змогу «Делойт» обслуговувати близько чотирьохсот з п’ятисот найбільших компаній світу за щорічним рейтингом журналу «Fortune Global»®. Близько 457 000 фахівців «Делойт» спрямовують свої професійні зусилля на здійснення впливу, що має значення.

Завдяки глобальній мережі «Делойт», а також 30-річному досвіду роботи в Україні, «Делойт» відкриває своїм клієнтам можливості світового класу та надає високоякісні послуги, які спрямовані на підтримку та надання комплексних інтегрованих рішень щодо економічної діяльності клієнтів у різних галузях економіки. Детальніше: www.deloitte.ua.