Як зберегти єдність та побудувати сильну суб’єктну державу?

27 вересня у Києві відбувся VIII Форум «Диригенти змін» від Deloitte, на якому топ-менеджери бізнесу, державні діячі, лідери громадської думки обговорили питання єдності. «Єдність сьогодні. Єдність завтра? - так звучала тема заходу.

«Сьогоднішня повномасштабна війна стала величезним потрясінням, яке вплинуло на шкірного і на всі сфери нашої життя. Ми об'єдналися перед спільною загрозою. Однак чи дійсно стійкою є наша єдність?», – зазначив керівний партнер Deloitte Ukraine Сергій Кулик, відкриваючи Форум.

Пошуки відповідей на запитання «Ми об'єднані проти чи об'єднані заради?» розпочали Володимир Бородянський , співзасновник Організації українських продюсерів, міністр культури України (2019–2020), Олеся Островська-Люта , генеральна директорка Мистецького арсеналу, Антон Дробович , голова Українського інституту національної пам'яті, військовослужбовець ЗСУ, Володимир Лавренчук , директор NEQSOL Holding Україна. Модерував дискусію Сергій Кулик.

Розмірковуючи про те, що об'єднує українців, Олеся Островська-Люта зазначила, що це подібність до досвіду: «Наша колективна травма є підґрунтям для нашої єдності, бо надає спільний досвід і спільне символічне поле».

«Солідарність, справедливість та свобода – навколо цих трьох глобальних ідей має існувати єдність, навіть одностайність. Щодо іншого – не потрібно фетишизувати єдність. Українці завжди були індивідуалістами, і це є цінністю для нас. В екстремальних випадках ми об'єднуємося заради принципових промов та обороняємо їх», – зазначив Антон Дробович .

«Я хочу, щоб кожен із нас пішов з Форуму з певною думкою та підкріпив її дією. Наші захисники ЗСУ очікують, що поки вони на фронті, ми з вами будемо будувати іншу державу. Подумайте про те, що ви можете зробити у своєму бізнесі, як будуватимете культуру в своїй компанії, у своєму середовищі та як сприятимете розповсюдженню цих ідей на широку галузь, щоб вони стали міцним підґрунтям для сталої солідарності українського суспільства», – підсумував дискусію Сергій Кулик.

Спікери наступної панельної дискусії – Ольга Стефанішина , віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Володимир Поперешнюк , співзасновник «Нової пошти», Олександр Корнієнко , Перший заступник Голови Верховної Ради України, Юрій Сорочинський , генеральний директор Nemiroff – рефлексували про те, яким має бути державний устрій України у майбутньому. Модератор - Роман Бондар, генеральний директор Korn Ferry Ukraine.

Дискусію розпочали запитанням «Яку цінність для вас має створювати держава?». Глядачі у залі приоритезували безпеку, захист, свободу, справедливість та розвиток.

Володимир Поперешнюк зауважив: «Для бізнесу та особисто для мене держава – не друг чи партнер. Це є оподаткування, контроль, перевірки. Чим менше бачимо держави, тим спокійніше і легше працювати». З тим, що бізнес відчуває тиск із боку держави, погодився і Юрій Сорочинський : «Держава, яку ми маємо зараз – це контроль. Те, що хотіли б отримати – це безпека: життя, підприємницької діяльності, інвестування, права власності. Держава має бути тільки там, де це дійсно потрібно». Визначаючи цінність держави, Ольга Стефанішина зауважила: «Наша політична система будується на персоналіях, політичних партіях, посадах. У той час як політик – це не суперстатус, а функція. Держава має виконувати сервісну функцію та не мешати жити людям», – прокоментувала вона.

Відповідаючи на запитання щодо ризиків, які можуть завадити нашій державі ефективно розвиватися, Володимир Поперешнюк підкреслив, що це посилення регулювання. «Якщо ми будемо посилювати регулювання, то ніколи не вийдемо зі злиднів, постійно будемо на забезпеченні інших країн і це буде гальмувати нашу обороноздатність», – прокоментував він.

Про те, як перемогти у війні культур та в чому сила нашої нації, говорили: Андрій Різоль, голова правління Асоціації «Дивись українське!», Іван Леньо, лідер гурту Kozak System, і Павло Гайдай, підприємець, засновник культурної інституції «Міжвухами». Модерував дискусію Андрій Булах, заступник голови правління МХП.

«Чи все, що потрібне оккупантам, знаходиться на географічній карті? Чи все, за що воюємо, вимірюється квадратними кілометрами? Це справжня війна культур, яка розпочалася багато століть тому», – розпочав дискусію Андрій Булах .

Іван Леньо наголосив на важливості розвитку культури зараз і зазначив, що головне наше завдання – відгородитись залізобетонним забором від усього імперського. Павло Гайдай зазначив, що нам потрібно будувати свою суб'єктність: «Суб'єкт сам визначає і забезпечує своє майбутнє. Чи спроможні ми зробити це самостійно? Ми програли культурну війну тоді, коли не стали суб'єктними, залишились залежними та стали слабкими. Але ми воюємо за це зараз, туди йдемо».

Андрій Різоль определив сьогоднішню війну як війну технологій та духу. «І про дух постійно забувати», – додавши він.

Як може допомогти український бізнес у війні культур? На думку Леньо, донатити та використовувати свої ресурси менеджменту, щоб Збройні Сили України також підвищували свою ефективність. «Я хочу, щоб кожен усвідомив унікальність сьогоднішнього моменту. Ми можемо бути не лише свідками перемоги, а й учасниками перемоги. Не лише ті люди, хто сьогодні у пікселі, її творять. Сьогодні її творить кожен українець. І якщо кожен українець почуватиме себе учасником руху опору, у нас справи підуть на краще», – додавши спікер.

Щодо економічної стратегії, яка об'єднає державу, бізнес та суспільство, дискутували Юлія Свириденко , перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України, Сергій Коваленко , CEO YASNO, Євген Лященко , голова правління АТ «Укрзалізниця», Тимофій Мілованов , президент Київської школи економіки (KSE), і Томаш Фіала , генеральний директор Dragon Capital Модератором став партнер, керівник департаментів консалтингу та управління ризиками Deloitte Ukraine Єгор Григоренко.

«Стратегія відновлення, про яку згадують, не є нашою справжньою метою. Якщо ми відновимо те, що мали до 2014 року, цього недостатньо. Нам потрібна стратегія стрімкого розвитку. Ми маємо входити до Європи зі своєю суб'єктністю, ми повинні відчувати себе на рівних, принаймні з такими країнами, як Польща. Ось що нас як суспільство цікавити насправді. Чи можлива така стратегія?», – таким запитанням розпочавши дискусію Єгор Григоренко.

«Бізнес має унікальну можливість оперативніше долучатися до тих процесів, які є в політиці, до державотворення. Це — історичний момент. Я упевнена, що наша сила – у єдності, тому предлагаю бізнесу активно брати участь у розробці економічної стратегії», – наголосила Юлія Свириденко .

«Шанси у нас дуже високі, бо у нас реально немає виходу. У ЄС є вихід – брати нас чи не брати, у росії є вибір – забрати свої війська чи продовжувати війну, в Україні немає вибору. Ми маємо вижити і ми маємо відбудувати економіку. Бо якщо ми виживемо, але не відбудуємо економіку, України все одно не буде», – наголосив Тимофій Мілованов .

Традиційно у Форуму «Диригенти змін» є соціальна складова. Цього року захід зібрав та спрямував 500 000 гривень на користь БФ «Діти Героїв», що надає допомогу дітям, які втратили одного або обох батьків через війну. Для Deloitte підтримка освітніх проектів є пріоритетним напрямом стратегії корпоративної відповідальності та сталого розвитку. До 2030 року завдяки глобальній програмі Deloitte World Class компанія прагне змінити життя 100 млн людей у світі через підвищення якості навчання, формування професійних навичок та надання доступу до нових можливостей.

Вперше записи панельних дискусій доступні для перегляду: https://deloi.tt/46nOsMy .

Партнерами VIIІ Форуму «Диригенти змін» стали : МХП, YASNO, SoftServe, Odgers Berndtson Ukraine, Casillero del Diablo Ukraine, Nemiroff та Inclusive Friendly.

Медіапартнери Форуму : ЛІГА.net, Інтерфакс-Україна, Delo.ua та The Page.

Про «Делойт»

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