Юрий Голик показал видео с испытаний нового украинского самолета-камикадзе

Украинские разработчики продолжают расширять модификации беспилотников. Недавно команда инженеров, собранная предпринимателем и волонтером Юрием Голиком вместе с партнерами, провела тестирование прототипа очередной убийственной «птички» — самолета-камикадзе. На своей странице предприниматель рассказал об успешности полигонных испытаний и опубликовал видео полетов.

Максимальная боевая нагрузка этой модели составляет 3 кг, а управлять ею можно с расстояния 20-30 км. Это относительно безопасная дистанция, которая обезопасит операторов БПЛА от снарядов вражеской артиллерии.

Как сообщил Юрий Голик, радиус связи с самолетом составляет полсотни километров, а управлять им можно даже под влиянием российских средств радиоэлектронной борьбы. Видеоизображение камеры беспилотника также гарантированно транслируется оператору, так как передается на альтернативной частоте.

Это уже не первая модель от этой команды, имеющая своеобразный иммунитет к враждебным РЭБ. Ранее подобной защитой «начинили» бомберы STING-3 Mad Max , уже работающие на фронте.

«Спасибо коллегам за сотрудничество. Отлично, когда разработчики и военные работают в тандемах, помогают друг другу. У нас сейчас складываются очень хорошие отношения с коллегами, работающими на результат и достижение цели. Она у нас одна», – подчеркнул Юрий Голик.