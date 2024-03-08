Юрій Голик показав відео з випробувань нового українського літака-камікадзе

Українські розробники продовжують розширювати модифікації безпілотників. Нещодавно команда інженерів, яку зібрав підприємець та волонтер Юрій Голик разом з партнерами, провела тестування прототипа чергової вбивчої «пташки» — літака-камікадзе. На своїй сторінці підприємець розповів про успішність полігонних випробувань і опублікував відео польотів.

Максимальне бойове навантаження цієї моделі становить 3 кг, а керувати нею можна з відстані 20-30 км. Це відносно безпечна дистанція, яка убезпечить операторів БПЛА від снарядів ворожої артилерії.

Як повідомив Юрій Голик, радіус зв’язку з літаком становить пів сотні кілометрів, а керувати ним можна навіть під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби. Відеозображення з камери безпілотника також гарантовано транслюється операторові, бо передається на альтернативній частоті.

Це вже не перша модель від цієї команди, яка має своєрідний імунітет до ворожих РЕБ. Раніше подібним захистом «начинили» бомбери STING-3 Mad Max , які вже працюють на фронті.

«Дякуємо колегам за співпрацю. Дуже добре, коли розробники і військові працюють в тандемах, допомагають один одному. У нас зараз складаються дуже добрі відносини з колегами, які працюють на результат і досягнення цілі. Вона у нас одна», — підкреслив Юрій Голик.