За соцпомощью – в Пенсионный фонд. Как Минсоц планирует изменить механизм выплаты субсидий

Согласно данным Министерства социальной политики, в Украине субсидию на оплату коммунальных услуг получают около 2,2 млн домохозяйств. Большинству из них субсидия была начислена в 2022 году автоматически. Речь идет о тех, кто получал ее и до этого.

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В проекте госбюджета на 2023 год, который Кабинет Министров принял 13 сентября и направил в Верховную Раду, на предоставление льгот и субсидий на оплату ЖКУ предусмотрено около 37,9 млрд грн против 37,87 млрд грн в 2022 году. По словам главы Минсоца Оксаны Жолнович, этой суммы хватит для поддержки граждан.

Несмотря на очевидное сокращение расходов и прямой курс на экономию, Кабмин намерен увеличить некоторые социальные выплаты в 2023 году. Например, в поддержку малообеспеченных семей правительство предусмотрело в госбюджете-2023 почти 73 млрд грн (сюда как раз и входят те же 37,9 млрд грн на субсидии).

Вместе с тем, на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, предусмотрели более 66,6 млрд грн, а на социальную защиту детей и семьи – 27,3 млрд грн.

Впрочем, не секрет, что чиновники нередко, чтобы сократить социальные расходы, хоть и закладывают необходимый объем средств, но усложняют гражданам механизм их получения. Но не в этот раз. Минсоц даже планирует обновить механизм назначения субсидий и льгот на оплату ЖКУ, который в теории должен упростить выплату помощи малообеспеченным слоям населения.

Получить субсидию внутриперемещенным лицам будет легче

Минсоцполитики – с учетом новых военных реалий – предложило возможность назначения субсидий для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) через Пенсионный фонд (ПФУ). Дело в том, что сегодня приём документов, назначение субсидий и льгот осуществляется управлениями социальной защиты населения (УСЗН) на местном уровне.

Назначение еще и производится с привязкой к месту, где размещен соответствующий УСЗН. А представление оригиналов документов для получения субсидии и выплатных документов все еще осуществляется в бумажной форме. В условиях оккупации и обстрелов такая бюрократическая волокита будет опасной, отмечают представители министерства.

Обработка документов в таких условиях невозможна. Кстати, недавно замминистра соцполитики Виталий Музыченко сообщил, что почти 200 тыс. получателей субсидий проживают на территориях, где органы социальной защиты из-за войны войны не выполняют свои полномочия должным образом.

В общинах, куда переезжают ВПЛ, процедура назначения сложна и продолжительна. Поскольку при изменении места жительства лицо должно сообщить УСЗН, где оно состояло на учете ранее (для прекращения начисления выплат), и обратиться в УСЗН за новым местом жительства для возобновления выплат.

Эта процедура может растянуться на несколько месяцев, в течение которых лицо так и не получит выплаты. Том Минсоц решил перевести процедуру предоставления субсидий и льгот через ПФУ, чтобы граждане могли подать документы в любой точке Украины.

Более того, переселенцы смогут получить субсидии через местный ЦНАП или онлайн через приложение "Социальная община" местных органов. Подать заявку на получение выплат можно будет дистанционно через портал "Действие", онлайн-кабинет Пенсионного фонда или в крайнем случае отправить заполненные документы обычной почтой.

Впрочем, если гражданин обращается за субсидией, он должен предоставить некий документ, подтверждающий оплату коммунальных услуг по определенному адресу.

“Допустим, переселенец из Запорожской области оформляет субсидию в адрес во Львовской области. Но почему не в Киевской или Черновицкой, например? Поэтому ВПЛ и должны предоставлять документы", – пояснил в комментарии Delo.ua Виталий Музыченко.

Пенсионный фонд после обработки заявки пришлет информацию прямо на выплату в банк или по почте. В октябре фонд начнет взаимодействовать с управлениями социальной защиты для выплаты субсидий и льгот. А в декабре фонд уже получит полномочия по назначению таких выплат.

Пенсионный фонд может не справиться с нагрузкой

В комментарии Delo.ua бывший министр социальной политики Андрей Рева убежден, что передача таких функций Пенсионному фонду – большая ошибка.

"Пенсионный фонд не будет способен назначать субсидии. Он никогда этим не занимался. Спросите людей, которым выплачивают пенсии и сколько времени они ожидают результата. И это, напомню, основной профиль ПФУ. Что будет с субсидиями, страшно представить", – говорит Рева.

Эксминистр напоминает, что нормы по ВПЛ были введены еще несколько лет назад. И их суть заключалась в следующем: субсидия предназначается всем прописанным в конкретном жилом помещении или тем, кто фактически в нем проживает. Что касается второй категории, то этим лицам нужно было иметь договор аренды жилья.

"Этот договор ВПЛ никто не давал. Поэтому мы сделали очень простую вещь. Лицо декларирует, где и с кем оно живет, заполняет декларацию. После этого к нему приходит социальный инспектор и проверяет, что оно действительно там живет. Он составляет акт. Без договора об аренде и прописках человеку назначают субсидию. Что может быть проще? – справедливо замечает бывший глава Минсоца.

Такая система работала на Украине с 2018 года. А вот "перекладывание субсидии" на Пенсионный фонд, по словам Андрея Ревы, может действительно завершиться масштабным сбоем, и люди будут ждать выплаты "неизвестно сколько".