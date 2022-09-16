По соцдопомогу – у Пенсійний фонд. Як Мінсоц планує змінити механізм виплати субсидій

Згідно з даними Міністерства соціальної політики, в Україні субсидію на оплату комунальних послуг отримують близько 2,2 млн домогосподарств. Більшості з них субсидія була нарахована 2022 року автоматично. Йдеться про тих, хто отримував її і до цього.

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У проекті держбюджету на 2023 рік, який Кабінет Міністрів ухвалив 13 вересня та направив до Верховної Ради, на надання пільг та субсидій на оплату ЖКП передбачено близько 37,9 млрд грн проти 37,87 млрд грн у 2022 році. За словами голови Мінсоцу Оксани Жолнович, цієї суми вистачить для підтримки громадян.

Попри очевидне скорочення видатків і прямий курс на економію, Кабмін має намір збільшити деякі соціальні виплати у 2023 році. Наприклад, на підтримку малозабезпечених сімей уряд передбачив у держбюджеті-2023 майже 73 млрд грн (сюди якраз і входять ті самі 37,9 млрд грн на субсидії).

Разом із тим на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, передбачили понад 66,6 млрд грн, а на соціальний захист дітей та сім'ї – 27,3 млрд грн.

Втім, не секрет, що чиновники нерідко, аби скоротити соціальні видатки, хоч і закладають необхідний обсяг коштів, проте ускладнюють громадянам механізм їх отримання. Але не цього разу. Мінсоц навіть планує оновити механізм призначення субсидій та пільг на оплату ЖКП, який, в теорії, має спростити виплату допомоги малозабезпеченим верствам населення.

Отримати субсидію внутрішньо переміщеним особам буде легше

Мінсоцполітики – з огляду на нові воєнні реалії – запропонувало можливість призначення субсидій для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) через Пенсійний фонд (ПФУ). Справа в тому, що сьогодні прийом документів, призначення субсидій і пільг здійснюється управліннями соціального захисту населення (УСЗН) на місцевому рівні.

Призначення ще й здійснюється з прив’язкою до місця, де розміщено відповідний УСЗН. А подання оригіналів документів для отримання субсидії та виплатних документів все ще здійснюється у паперовій формі. В умовах окупації та обстрілів така бюрократична тяганина буде небезпечною, наголошують представники міністерства.

Опрацювання документів в таких умовах неможливе. До речі, нещодавно замміністра соцполітики Віталій Музиченко повідомив, що майже 200 тис. одержувачів субсидій проживають на територіях, де органи соціального захисту через війну не виконують свої повноваження належним чином.

У громадах, куди переїжджають ВПО, процедура призначення складна і тривала. Бо при зміні місця проживання особа має повідомити УСЗН, де вона перебувала на обліку раніше (для припинення нарахування виплат), і звернутися до УСЗН за новим місцем проживання для поновлення виплат.

Ця процедура може розтягнутися на кілька місяців, протягом яких особа так і не отримає виплат. Том Мінсоц і вирішив перевести процедуру надання субсидій і пільг через ПФУ, щоб громадяни могли подати документи в будь-якій точці України.

Більш того, переселенці зможуть отримати субсидії через місцевий ЦНАП або онлайн – через додаток "Соціальна громада" місцевих органів. Подати заявку на отримання виплат можна буде дистанційно через портал "Дія", онлайн-кабінет Пенсійного фонду або у крайньому випадку – надіслати заповнені документи звичайною поштою.

Втім, якщо громадянин звертається за субсидією, він повинна надати якийсь документ, який підтверджує сплату комунальних послуги за певною адресою.

“Припустимо, переселенець із Запорізької області оформлює субсидію на адресу у Львівській області. Але чому не у Київській чи Чернівецькій, наприклад? Тому ВПО і мають надавати документи", – пояснив у коментарі Delo.ua Віталій Музиченко.

Пенсійний фонд опісля опрацювання заявки надішле інформацію прямо на виплату в банк або через пошту. У жовтні фонд почне взаємодіяти з управліннями соціального захисту для проведення виплати субсидій і пільг. А у грудні фонд вже отримає повноваження для призначення таких виплат.

Пенсійний фонд може не впоратись з навантаженням

У коментарі Delo.ua колишній міністр соціальної політики Андрій Рева висловив переконання, що передача таких функцій Пенсійному фонду – велика помилка.

"Пенсійний фонд не буде здатен призначати субсидії. Він ніколи цим не займався. Запитайте людей, яким виплачують пенсії і скільки часу вони очікують на результат. І це, нагадаю, основний профіль ПФУ. Що буде з субсидіями, страшно уявити", – каже Рева.

Ексміністр нагадує, що норми щодо ВПО були введені ще кілька років тому. І їхня суть полягала в наступному: субсидія призначається для всіх прописаних у конкретному житловому приміщенні або для тих, хто фактично у ньому проживає. Щодо другої категорії, то цим особам треба було мати договір про оренду житла.

"Цей договір ВПО ніхто не давав. Тому ми зробили дуже просту річ. Особа декларує, де і з ким вона живе, заповнює декларацію. Після цього до неї приходить соціальний інспектор і перевіряє, що вона дійсно там живе. Він складає акт. Без договору про оренду і прописки людині призначають субсидію. Що може бути простіше?" – слушно зауважує колишній голова Мінсоцу.

Така система працювала в Україні з 2018 року. А ось "перекидання субсидії" на Пенсійний фонд, за словами Андрія Реви, може справді завершитись масштабним збоєм, і люди чекатимуть на виплати “невідомо скільки".