Жителей Киевщины предупредили о перебоях с водоснабжением

В населённых пунктах Киевской области возможны перебои с водоснабжением. Людям рекомендуют иметь дома запасы питьевой и технической воды.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в области могут наблюдаться перебои с водоснабжением", - отметил Кулеба.

Он просит граждан запасаться запасами питьевой и технической воды.

"Мы сопротивляемся и боремся с коварным врагом. Наша выдержка и сплоченность — это путь к победе. Работаем. Держим строй!", - подчеркнул Кулеба.

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