Журналисты в прицеле: с начала российского нападения на Украину уже погибли 20 журналистов

Свобода, частью которой является свобода слова, – это самое важное, что есть у человечества, и этот факт делает журналистику самой опасной профессией. Журналисты всегда будут под прицелом диктаторов и их тоталитарных спецслужб. Только вдумайтесь: с начала российского нападения на Украину уже погибли 20 журналистов, и более 100 украинских СМИ на оккупированных территориях прекратили свою работу

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Несмотря на это, свободу слова не победить, как бы ни пытались путинские спецслужбы и танки. Журналисты храбро продолжают свою работу, но: какие опасности ожидают на этом пути противостояния тирании?

Во-первых, следует сказать, что профессиональные журналисты часто находятся в самых опасных местах фронта. В тех местах, где враг постоянно бьет снарядами, в тех окопах, по которым целый день могут вести огонь оккупационные войска. В статье портала Новинарня приведены рассказы журналистов о тех опасностях, в которых они работают на фронте:

«…После мощных обстрелов ты видишь мир другим. То, что казалось важным за 800 км, уже не столь существенно. Ты ведь сегодня выжил. Такое минивоскрешение одного маленького человека. Главное здесь – не потерять себя и научиться ценить данный тебе шанс»

«Там для меня каждый, кто ценой собственной жизни и здоровья стоит за мою семью, за мою землю – свой. Со многими бойцами мы знакомы давно. Десятки, сотни из них стали героями наших репортажей. И когда кто-то из них погибает от рук оккупантов, на душе становится тяжело. Но это еще одна неотделимая часть работы журналиста – хранить память о тех, кого нет».

К сожалению, на фронте война не кончается. Даже покидая блиндажи, снимая бронежилеты и каски, журналисты с передовой возвращаются в свои родные города, в свои дома, но война есть и здесь. Начиная с 24 февраля, с начала варварской российской агрессии ракетные удары по всей территории Украины не прекращались ни на день. Ракеты разрушают жилые районы, школы, детсады, редакции, административные сооружения, и к сожалению, на территории Украины не осталось ни одной области, по которой не были нанесены ракетные удары.

Каждый день раздаются сирены и взрывы.

По материалам портала Эспрессо , можно увидеть, что об усиленных ракетных ударах по территории Украины сказал министр внешних дел Украины Дмитрий Кулеба:

« Россия едва продвигается вперед и несет ужасные потери. Отсюда отчаянный ракетный террор по всей Украине. Но мы не боимся, и мир тоже не должен бояться. Больше санкций против РФ. Более тяжелого вооружения для Украины. Российский ракетный терроризм должен быть наказан»

Важно сказать, что журналисты находятся в особо опасном положении, даже более опасном, чем военные. Они всегда под прицелом, и их действительно хочет уничтожить тоталитарный преступный режим путина. Журналисты всегда несут правду и свободу, поэтому их уничтожение – это особая, возможно, одна из главных задач оккупантов. Спецслужбы постоянно вылавливают представителей прессы, на временно оккупированных территориях физически расправляются с любыми представителями СМИ. Так произошло в очень трагической истории Макса Левина.

Максу был 41 год. Он работал фотокорреспондентом и документальным фотографом для многих украинских и международных изданий. Его фото были опубликованы в Wall Street Journal, TIME и других мировых ресурсах.

13 марта 2022 года в сопровождении военного Макс уехал снимать беды, которые приносит на мирную землю оккупация рашистскими войсками. Журналист вместе с сопровождением исчез и больше не выходил на связь. Его тело нашли позже, и вот какие предварительные выводы сделала прокуратура по материалам сайта Запад.net :

Офис генпрокурора сообщил, что тело Макса Левина найдено на территории села Гута Межигорска Вышгородского района. По предварительной информации безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Информационная опасность не менее угрожающая, чем ракеты и огнестрельное оружие. От информационной опасности невозможно укрыться в бомбоубежище или уехать за границу. Не следует забывать, что для тоталитарных режимов, для диктаторов, таких как путин, все говорящие правду являются врагами. А значит, спецслужбы постоянно пытаются найти и ликвидировать журналистов, то и дело причинять вред всем, кто не транслирует мнения, полезны диктатуре.

Спецслужбы и вражеские хакеры постоянно устраивают кибератаки, планомерно взламывают серверы, базы данных, похищают информацию. Главной их целью является личная информация (приписка, адрес проживания, машины в собственности) и банковские данные. Перехват врагом этой информации очень опасен. Журналисты для кремля – враги, и представьте, что они будут делать, если найдут ваши личные данные?

Но выход есть, и большинство журналистов уже поняли, что нужно скачать VPN , поскольку он поможет защитить личные данные. И даже используя интернет на временно оккупированных территориях можно остаться незамеченным. Выбор, конечно, за вами, у меня стоит VPN, которому я доверяю, но скажу вам, что бесплатные версии не всегда обеспечивают нужный уровень защиты, поэтому советую обратить внимание на более надежные, платные варианты.

Хочется сказать, что возможных опасностей очень много, особенно, если ты отважился бороться со злобным тоталитарным режимом. Россия уничтожает все, что не может захватить, а значит, до самой победы Украины в войне журналисты будут в особой опасности.

Журналисты олицетворяют свободу слова, они освещают самые темные углы кремлевских душ и показывают всему миру правду о том, с кем мировое сообщество ведет войну. Это дело почетное и опасное, но только преодолевая препятствия, согласно японским мифам, парчовый карп может превратиться в дракона.