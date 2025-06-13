500 лидеров, десятки историй перемен и новые проекты: как прошел форум “ЧАС ДІЯТИ.UA”

11 июня в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины состоялся Форум развития общин "ЧАС ДІЯТИ.UA”, посвященный 10-летию Благотворительного фонда "МХП-Громаді". Корреспондент delo.ua посетила мероприятие, чтобы узнать, какие ключевые вызовы обсуждали участники форума, какие результаты работы Благотворительного фонда и планы на будущее.

Форум стал не просто символическим событием, а логическим продолжением многолетней системной работы Благотворительного фонда "МХП-Громаді", направленной на развитие сильных и состоятельных общин. Уже 10 лет Фонд реализует социальные, экономические и культурные инициативы, чтобы общины становились местом, где хочется жить, работать, развиваться и строить будущее.

Участники мероприятия и гости, в том числе представители органов местного самоуправления, государственной власти, бизнеса, общественного сектора и культурного сообщества, собрались, чтобы обсудить ключевые вызовы и возможности устойчивого развития общин в условиях войны и трансформаций.

За 10 лет деятельности Благотворительный фонд "МХП-Громаді" поддержал более 3,2 миллиона человек, реализовал 552 социальных проекта в общинах на общую сумму более 42 миллионов гривен, а также помог 548 малым предпринимателям начать собственное дело и масштабировать бизнес. Как отметил заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП и председатель Наблюдательного совета БФ "МХП-Громаді" Юрий Мельник, благотворительность — это не разовый жест, а долгий путь развития и построения партнерств.

"Мы можем уверенно сказать, что стали надежным партнером для общин в вопросах устойчивого развития. Особенно эта роль фонда проявилась в самые сложные времена — во время полномасштабного вторжения, когда стало очевидно, что поддержка нужна во всех областях жизни", — подчеркнул Юрий Мельник.

Он подчеркнул, что благотворительность оказывает комплексное влияние, ведь у общин нет одного универсального вектора развития. Поэтому Фонд поддерживает сразу несколько ключевых направлений: образование, безопасность, здравоохранение, развитие культуры и поддержку малого предпринимательства. В то же время, деятельность Фонда давно вышла за пределы поддержки только общин — сегодня это помощь военным, ветеранам, деятелям культуры, детям и внутренне перемещенным лицам. Основой столь масштабной работы стало именно партнерство.

"Мы — надежный партнер как для общин, так и для отдельных граждан, военных, ветеранов, деятелей культуры, ВПЛ и многих других. Мы — партнер развития государства", — отметил Юрий Мельник.

Сегодня "МХП-Громаді" работает в 13 областях и более 700 населенных пунктах, реализуя проекты, интегрирующие культуру, медицину, образование, поддержку военных и ветеранов в единую систему устойчивого развития общин. Как отметил директор БФ "МХП-Громаді" Александр Пахолюк, приоритетом фонда всегда остаются реальные потребности людей.

"Наш фонд был основан еще в 2015 году, и за это время мы прошли долгий путь — от локальных инициатив до стратегической работы на национальном уровне. Для нас важно не только реагировать на вызовы, но и строить системные решения, которые будут работать для Украины в будущем. Это десятилетие нашей работы мы хотим посвятить именно этой цели — сделать Украину сильнее и лучше", - подчеркнул Александр Пахолюк.

Устойчивое развитие общин через партнерство

Первую панель форума посвятили теме "Современное гражданское общество и его влияние на устойчивое развитие общин". Глава Бобрицкой общины Елена Штефан поделилась собственным опытом сотрудничества с Фондом и подчеркнула важность такого партнерства для развития местных сообществ. По ее словам, за 10 лет сотрудничеству удалось не только построить инфраструктуру, но и создать обучающие программы, реализовать социальные инициативы, поддерживать развитие образования и медицины.

В целом, участники дискуссии согласились, что общины стремятся и должны иметь возможность для устойчивого развития. Однако достичь этого можно только через эффективное взаимодействие государства, бизнеса, научного сообщества и гражданского общества. Отдельно звучал акцент на необходимости реального распределения полномочий, стабильного финансирования и права общин влиять на их касающиеся решения. Особенно острой осталась проблема малых общин, которые из-за нехватки ресурсов или законодательных ограничений часто не имеют доступа к крупным государственным программам поддержки.

"Очень часто малые общины вообще исключены из конкурсов. Например, из-за количества учеников в школе или количества жителей. Хотелось бы, чтобы эти критерии пересмотрели, потому что активные малые общины часто делают больше, чем большие", — подчеркнула председатель Бобрицкой общины Елена Штефан во время обсуждения.

Вторая панельная дискуссия была посвящена теме "Социальная и ветеранская политика в фокусе власти и бизнеса". К обсуждению присоединились представители Министерства молодежи и спорта, Министерства по делам ветеранов, а также ветераны.

Среди основных вопросов: поддержка ветеранов в общинах, доступ к социальным программам и интеграция по возвращении с фронта. Ветераны подчеркнули, что помощь со стороны государства на местах зачастую недостаточна. В ответ представители министерств отметили, что ряд проектов уже реализован, в частности, в направлениях спорта и образования для ветеранов и их детей. Однако и сами чиновники признали: работы еще много, чтобы поддержка была действительно эффективна.

Ветераны также поделились личными историями успеха. Анатолий Пилипенко, соучредитель фермы-сыворотнички "Зеленая роща", рассказал о создании бизнеса, который помогает ветеранам адаптироваться через работу. Алексей Тюнин, ветеран, капитан сборной Игр "Непокоренных-2025" и основатель ОО "Джентельмены", поделился собственным опытом восстановления через спорт и общественную деятельность.

После дискуссионной панели стало подписание "Принципов бизнеса, дружественного к ветеранам и ветеранкам" между представителем МХП Юрием Мельником и Министерством по делам ветеранов Украины Наталией Калмыковой.

Отдельная панель форума была посвящена теме культурного фронта и утверждению национальной идентичности во время войны. За 10 лет Фонд реализовал 20 культурных проектов на сумму более 82 миллионов гривен. Это инициативы по сохранению исторического наследия, поддержке искусства и продвижению украинской культуры в мире.

К дискуссии присоединились известные культурные деятели, художники, музыканты и лидеры мнений, которые не просто сохраняют, но активно формируют современный образ украинской культуры в сложное для страны время.