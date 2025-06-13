500 лідерів, десятки історій змін та нові проєкти: як пройшов форум “ЧАС ДІЯТИ.UA”

11 червня у Національному музеї народної архітектури та побуту України відбувся Форум розвитку громад “ЧАС ДІЯТИ.UA”, присвячений 10-річчю Благодійного фонду “МХП-Громаді”. Кореспондентка delo.ua відвідала захід, щоб дізнатися, які ключові виклики обговорювали учасники форуму, які результати роботи Благодійного фонду та плани на майбутнє.

Форум став не просто символічною подією, а логічним продовженням багаторічної системної роботи Благодійного фонду “МХП-Громаді”, спрямованої на розвиток сильних і спроможних громад. Уже 10 років Фонд втілює соціальні, економічні та культурні ініціативи, аби громади ставали місцем, де хочеться жити, працювати, розвиватися і будувати майбутнє.

Учасники заходу та гості, серед яких були представники органів місцевого самоврядування, державної влади, бізнесу, громадського сектору та культурної спільноти, зібралися, щоб обговорити ключові виклики та можливості сталого розвитку громад в умовах війни та трансформацій.

За 10 років діяльності Благодійний фонд “МХП-Громаді” підтримав понад 3,2 мільйона людей, реалізував 552 соціальні проєкти в громадах на загальну суму понад 42 мільйони гривень, а також допоміг 548 малим підприємцям започаткувати власну справу та масштабувати бізнес. Як зазначив заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП і голова Наглядової ради БФ “МХП-Громаді” Юрій Мельник, благодійність — це не разовий жест, а довгий шлях розвитку та побудови партнерств.

“Ми можемо впевнено сказати, що стали надійним партнером для громад у питаннях сталого розвитку. Особливо ця роль фонду проявилася у найскладніші часи — під час повномасштабного вторгнення, коли стало очевидно, що підтримка потрібна у всіх сферах життя”, — наголосив Юрій Мельник.

Він підкреслив, що благодійність має комплексний вплив, адже у громад немає одного універсального вектора розвитку. Саме тому Фонд підтримує одразу кілька ключових напрямів: освіту, безпеку, охорону здоров’я, розвиток культури та підтримку малого підприємництва. Водночас діяльність Фонду давно вийшла за межі підтримки лише громад — сьогодні це допомога військовим, ветеранам, діячам культури, дітям і внутрішньо переміщеним особам. Основою такої масштабної роботи стало саме партнерство.

“Ми — надійний партнер як для громад, так і для окремих громадян, військових, ветеранів, діячів культури, ВПО та багатьох інших. Ми — партнер розвитку держави”, — зазначив Юрій Мельник.

Сьогодні “МХП-Громаді” працює у 13 областях та понад 700 населених пунктах, реалізуючи проєкти, що інтегрують культуру, медицину, освіту, підтримку військових і ветеранів у єдину систему сталого розвитку громад. Як зазначив директор БФ “МХП-Громаді” Олександр Пахолюк, пріоритетом фонду завжди залишаються реальні потреби людей.

“Наш фонд був заснований ще у 2015 році, і за цей час ми пройшли довгий шлях — від локальних ініціатив до стратегічної роботи на національному рівні. Для нас важливо не лише реагувати на виклики, а й будувати системні рішення, які працюватимуть для України в майбутньому. Це десятиліття нашої роботи ми хочемо присвятити саме цій меті — зробити Україну сильнішою та кращою”, — наголосив Олександр Пахолюк.

Сталий розвиток громад через партнерство

Першу панель форуму присвятили темі “Сучасне громадянське суспільство та його вплив на сталий розвиток громад”. Голова Бобрицької громади Олена Штефан поділилася власним досвідом співпраці з Фондом і підкреслила важливість такого партнерства для розвитку місцевих спільнот. За її словами, за 10 років співпраці вдалося не лише побудувати інфраструктуру, а й створити навчальні програми, реалізувати соціальні ініціативи, підтримувати розвиток освіти та медицини.

Загалом учасники дискусії погодились, що громади прагнуть і повинні мати можливість для сталого розвитку. Однак досягти цього можливо лише через ефективну взаємодію держави, бізнесу, наукової спільноти та громадянського суспільства. Окремо звучав акцент на необхідності реального розподілу повноважень, стабільного фінансування і права громад впливати на рішення, які їх стосуються. Особливо гострою залишилася проблема малих громад, які через нестачу ресурсів чи законодавчі обмеження часто не мають доступу до великих державних програм підтримки.

“Дуже часто малі громади взагалі виключені з конкурсів. Наприклад, через кількість учнів у школі чи кількість мешканців. Хотілося б, щоб ці критерії переглянули, бо активні малі громади часто роблять більше, ніж великі”, — наголосила голова Бобрицької громади Олена Штефан під час обговорення.

Друга панельна дискусія була присвячена темі “Соціальна та ветеранська політика у фокусі влади та бізнесу”. До обговорення долучилися представники Міністерства молоді та спорту, Міністерства у справах ветеранів, а також самі ветерани.

Серед основних питань: підтримка ветеранів у громадах, доступ до соціальних програм та інтеграція після повернення з фронту. Ветерани підкреслили, що допомога з боку держави на місцях часто недостатня. У відповідь представники міністерств зауважили, що низка проєктів уже реалізована, зокрема у напрямках спорту та освіти для ветеранів і їхніх дітей. Однак і самі посадовці визнали: роботи ще багато, аби підтримка була справді ефективною.

Ветерани також поділилися особистими історіями успіху. Анатолій Пилипенко, співзасновник ферми-сироварні “Зелений гай”, розповів про створення бізнесу, який допомагає ветеранам адаптуватися через роботу. Олексій Тюнін, ветеран, капітан збірної Ігор “Нескорених-2025” і засновник ГО “Джентельмени”, поділився власним досвідом відновлення через спорт і громадську діяльність.

Після дискусійної панелі стало підписання “Принципів бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок” між представником МХП Юрієм Мельником і Міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

Окрема панель форуму була присвячена саме темі культурного фронту та утвердження національної ідентичності під час війни. За 10 років Фонд реалізував 20 культурних проєктів на суму понад 82 мільйони гривень. Це ініціативи зі збереження історичної спадщини, підтримки мистецтва та промоції української культури у світі.

До дискусії долучилися відомі культурні діячі, митці, музиканти та лідери думок, які не просто зберігають, а й активно формують сучасний образ української культури у складний для країни час.