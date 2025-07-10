Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,77

--0,07

EUR

48,84

--0,21

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,30

49,13

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Социальная поддержка
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Социальная поддержка сотрудников и их семей очень важна для нас", — Елена Урусова, HRD Креди Агриколь

HRD Креди Агриколь Елена Урусова
HRD Креди Агриколь Елена Урусова

Как поддержать коллег во время войны и почему настоящая адаптация ветеранов начинается с изменения культуры внутри компании и помощи бизнеса? Об опыте, уроках и реальных историях поддержки сотрудников, в частности мобилизованных, ветеранов и их семей, рассказала HRD Креди Агриколь Елена Урусова.

Война и кадровый дефицит сделали сверхважной работу по удержанию и развитию персонала. Как вы подошли к решению этого вызова?

– Это всегда было непростой задачей, независимо от времени. Мы рассматриваем работу с персоналом как комплексную задачу, где применяются не отдельные инициативы, а вся кадровая и социальная политика банка. Мы адаптировали наши процессы к новому рынку труда, в частности, изменили подходы к рекрутингу, усилили социальные программы и EVP, чтобы поддержать нашу команду и иметь возможность привлекать таланты на рынке труда. Мы фокусируемся не только на обучении и развитии сотрудников, но и на социальных программах, которые из-за войны войны выходят на первый план.

Какая профессия сейчас наиболее дефицитна в финансовом секторе?

– Не могу выделить одну дефицитную профессию, ведь сложно по всем направлениям. Даже найти специалиста по обслуживанию клиентов в отделениях уже непростая задача. Рынок узкий, миграция и мобилизация повлияли очень сильно.

Мы не ищем магическую таблетку. Нам помогают упорство, новые подходы, выход за пределы стандартных инструментов. Также активно работаем с внутренней мобильностью, горизонтальными переходами. Для этого создали целостную экосистему учебных программ: Агрошкола, Managerial School, Proximity University. Это три корпоративных учебных проекта, направленных на повышение экспертизы нашей команды в различных бизнес-линиях, раскрытие кадрового потенциала и обеспечение стабильного развития банка. В этом году добавляем еще одну программу по поддержке и развитию управленческого состава команды.

Фото 2 — "Социальная поддержка сотрудников и их семей очень важна для нас", — Елена Урусова, HRD Креди Агриколь
Сотрудники Креди Агриколь на День вышиванки 2025 года. Фото: пресс-служба

Что сейчас больше всего интересует кандидатов? На что они обращают внимание при выборе работы: бренд работодателя, устойчивость компании, репутацию или финансы?

– Нельзя сказать, что все сводится только к финансам. Я уверена, что за финансовым компонентом всегда стоит вопрос доверия к работодателю. Кандидаты изучают репутацию компании: она стабильна и выполняет свои социальные обязательства или сокращает персонал? В условиях войны это стало критически важным.

Интересно, что кандидаты часто спрашивают, помогала ли компания с эвакуацией во время начала полномасштабного вторжения, предоставляет ли дополнительную финансовую помощь для пострадавших от войны? Это стало своеобразной лакмусовой бумажкой социальной ответственности работодателя. В то же время важно и то, когда работодатель работает "в белую" и платит налоги. То есть на решение кандидата сейчас влияют многие факторы.

Исследования показывают, что люди хотят работать в социально ответственных компаниях. Является ли такой Креди Агриколь?

- Уже девять лет в банке работает масштабная программа КСО "We Care!". Она включает четыре направления: благотворительность, волонтерство, заботу о сотрудниках и экологические инициативы. Более 100 благотворительных инициатив на сумму более 170 млн грн — это результат работы программы "We Care!" с начала войны. В основном средства были направлены на закупку медицинского оборудования для больниц, двух реанимобилей, помощь социальным учреждениям, детским домам.

Международная группа Креди Агриколь внесла свой вклад, чтобы поддержать восстановление Украины. В 2024 году мы реализовали самую масштабную за годы деятельности банка в Украине инициативу – создание блока интенсивной терапии в Киевском перинатальном центре. Проект стоимостью 45 млн. грн. предусматривал капитальный ремонт помещения и закупку 130 единиц современного медицинского оборудования. Благодаря этой инициативе врачи спасают еще больше маленьких жизней — детей, которые родились преждевременно и нуждаются в специальном уходе.

Какие программы поддержки команды у вас есть? Оказывают ли они психологическую, финансовую, безопасность для сотрудников и членов их семей?

- Более пяти лет мы говорим нашим сотрудникам и обществу в целом: "Вы можете полагаться на Креди Агриколь". Это стало своеобразным кредо еще при пандемии COVID-19 и осталось актуальным в условиях войны. Это не просто слова, а реальная помощь сотрудникам, особенно в трудные времена.

В банке работает программа благосостояния Креди Агриколь. Ее цель – создать такое рабочее пространство, где наши люди чувствуют себя комфортно, защищенно, уверенно. Так мы помогаем сохранить мотивацию и производительность на фоне тотального стресса и усталости. Программа благосостояния содержит три основных направления, в том числе физическую безопасность, финансовое благосостояние, например зарплата, система мотивации, дополнительные финансовые выплаты. Также ментальное здоровье — психологическая помощь доступна как для сотрудников, так и для членов их семей, в частности для детей и родственников военнослужащих.

У нас действует мощная программа медицинского страхования и страхования жизни. Благодаря совместному фонду "Солидарность" от нашей французской Группы мы также оказываем дополнительную финансовую помощь коллегам и их семьям, которые из-за войны потеряли здоровье или их дом был поврежден или разрушен.

Фото 3 — "Социальная поддержка сотрудников и их семей очень важна для нас", — Елена Урусова, HRD Креди Агриколь
Визит Правления Креди Агриколь в Полтаву в рамках регионального тура по Украине. Фото: пресс-служба

Расскажите подробнее о медицинском страховании. Изменяли или улучшали эту программу в последнее время?

- Да, в 2024 году мы усилили часть медицинского страхования, связанного с критическими заболеваниями, и добавили покрытие несчастных случаев, вызванных пассивными военными рисками, в программу страхования жизни. Мы увидели рост запросов на помощь при заболеваниях не только от сотрудников старшего возраста, но и от молодежи. Поэтому мы заложили в страховой полис прохождение ежегодного чека с онкомаркерами, диагностику органов брюшной полости, щитовидной железы, кардиограмму и гормональные исследования. Это не просто технические изменения в страховом полисе, это ответ на запросы наших сотрудников о том, что для них критически важно сегодня.

Какие еще практики поддержки команды вы ввели?

- На фоне отмены праздников в Украине из-за военного положения мы после трех с половиной лет добавили три оплачиваемых выходных: на Рождество, Новый год и Пасху. Также ввели выходной на день рождения и 1 сентября для родителей первоклассников – они компенсируются. Есть еще социально-волонтерский день, когда раз в месяц сотрудник может принять оплачиваемый выходной для участия в инициативах в пользу общества. Среди самых популярных активностей – плетение сеток для фронта, помощь людям старшего возраста и волонтерство с животными.

Уже традиционно в головном офисе и регионах мы проводим день донора. Только с начала года наши коллеги сдали более 60 л крови. Доноры также получают дополнительный выходной день. Мы гордимся добрыми сердцами наших коллег. Они волонтерят, собирают средства для детей, участвуют в благотворительных забегах.

Фото 4 — "Социальная поддержка сотрудников и их семей очень важна для нас", — Елена Урусова, HRD Креди Агриколь
Традиционный День донора в головном офисе Креди Агриколь, 2025 год. Фото: пресс-служба

Какие из программ оказались наиболее эффективными или запрашиваемыми?

- Наиболее положительный фидбек мы получили по программе отдыха и восстановления в санаториях. Мы провели уже три волны в разные сезоны. Отдохнуть могут сотрудники и их семьи. Это тот случай, когда обратная связь чрезвычайно положительна и конструктивна.

Был, например, трогательный случай, когда сотрудница встретила в санатории своего мужа-военнослужащего — это была для них первая встреча после долгой мобилизации. В целом семьи мобилизованных и ветеранов, а также сотрудники прифронтовых зон имеют приоритет на отдых в санаториях.

Какая программа самая дорогая в компании? Можете назвать ее стоимость в год?

– У нас системные и масштабные инициативы. В 2024 году бюджет на программу благосостояния составил 5,6% общих расходов на персонал, что вдвое больше, чем в довоенные годы.

Именно медицинское страхование и страхование жизни являются самыми дорогими программами. Они покрывают всех сотрудников, а это 2200 человек, а также отчасти их семьи. На страхование банк направляет примерно 60 млн грн в год. На отдых коллег и их семей в санаториях в течение 2023-2024 годов банк выделил 16,5 млн грн в год. Но для нас такие инвестиции бесценны, ведь это вклад в восстановление команды и нации.

Как вы отслеживаете эффективность программ?

- Мы используем внутренние инструменты: краткие опросы, фидбеки после участия в программах. Отдельно обратную связь собирают наши провайдеры по медицинскому страхованию и психологической помощи. Очень открыто реагируем на обратную связь. Относительно программы отдыха в санаториях мы получаем больше благодарностей. В большинстве случаев люди охотнее говорят о недостатках, но здесь – наоборот.

С чего начинать, если хочешь эффективно запускать такие социальные программы?

- Есть программы, которые следует внедрять сразу, без обсуждения, например медицинское страхование и психологическая поддержка. Это базовые вещи, которые должны находиться в каждой компании. Дальше нужно работать над расширением, популяризацией, а люди уже сами начнут обращаться и проявлять инициативу. В целом следует проводить опрос сотрудников, узнавать их потребности и обратную связь. Например, волонтерская инициатива появилась именно из таких запросов. Мы подумали: а если дать коллегам день, который принесет пользу обществу и одновременно будет переключать человека на другую деятельность? Так и возникла эта идея.

Похожа история и с ветеранскими программами, когда сначала мы увидели, что у нас немного ветеранов, но есть семьи мобилизованных: мужчины, сыновья, родители наших коллег. Мы начали с опросов, чтобы узнать их потребности, как мы можем помочь. Уверена, что есть много кейсов, где работодатели действительно могут быть полезны.

Фото 5 — "Социальная поддержка сотрудников и их семей очень важна для нас", — Елена Урусова, HRD Креди Агриколь
Сотрудники Креди Агриколь принимают участие в Kyiv Half Marathon 2025. Фото: пресс-служба

Сколько ветеранов после демобилизации вернулось к работе в компании?

- В общей сложности у нас было демобилизовано семь человек. Пятеро из них уже вернулись к работе, двое решили уволиться. Если человек хочет вернуться, мы всегда готовы предоставить ему рабочее место.

Как поддерживаете связь с мобилизованными и ветеранами?

- Мы упорядочили работу с мобилизованными и демобилизованными сотрудниками, создав отдельную должность координатора и отдельный канал коммуникации. Этот человек отвечает за постоянную связь, знает, кто где находится и какая у кого ситуация. Также поддерживаем контакт через непосредственных руководителей. Если связь с человеком потеряна, то обращаемся к семьям. Отдельное внимание уделяется именно общению с родными, ведь для нас важно, чтобы они чувствовали заботу.

Недавно общалась с нашим мобилизованным сотрудником. Он сейчас командир артиллерийского взвода и служит на передовой. Я спросила его: "Какие твои планы на будущее? Ты хочешь вернуться в банк на работу после войны или, может, открыть собственный бизнес?" И он сказал простую вещь: "Я мечтаю вернуться на свое рабочее место. Хочу гражданской, нормальной жизни". Но он добавил еще одно важное мнениечто многие мобилизованные чувствуют себя забытыми. Сначала работодатели им звонили по телефону, передавали помощь, спрашивали, как дела. А когда проходит год, два, три, то часто о них забывали. Так что мы, гражданские, должны звонить первыми, не ждать, пока они позвонят.

У меня лично был подобный опыт. Один из наших сотрудников проходил реабилитацию. Я ждала, что он сам позвонит, когда ему будет удобно, но в центре реабилитации мне сказали: "Позвони первой". Я послушалась этого совета и набрала его. И знаете, разговор был таким легким, будто мы виделись только вчера, хотя прошло уже три года. Для нас важно поддерживать мобилизованных, быть с ними на связи, показывать, что мы их ждем.

Как вы относитесь к намерениям власти ввести квоты на трудоустройство ветеранов?

– Эта идея не нова. Есть квоты для людей с особыми потребностями, постарше, но все работает несовершенно. Тема ветеранов — это не просто квоты, это инклюзия. И здесь все гораздо глубже, ведь нужно перестраивать корпоративную культуру, готовить людей, учить, как общаться с ветеранами. Мы, например, устраивали корпоративные тренинги для коллег по этой теме. Люди дают фидбеку, что эти знания помогают не только на работе, но и в повседневной жизни.

Еще один аспект - физическая среда, потому что придется переоборудовать помещение. Приведу пример: казалось бы, мелочь, но сушилки для рук в туалетах могут вызвать паническую атаку у человека, травмированного войной. Поэтому не знаю, помогут ли квоты, но уверена, что нужна масштабная государственная кампания поддержки и популяризации адаптации ветеранов к гражданской жизни. И это общество должно подстраиваться к ветерану, а не наоборот.