AI4Future: Главные ИИ-новости недели (18-24 ноября)

Ключевой тренд недели — ИИ-вооружение с целью противодействия Кремлю. Да, спутники, оснащенные искусственным интеллектом, будут помогать Военно-морским силам защищать Ирландию от российских шпионских кораблей. А британские спецслужбы планируют противодействовать угрозе российской кибервойны посредством новой лаборатории искусственного интеллекта.

Второй тренд – инвестиции bigtech в ИИ-стартапы. Amazon сделал дополнительные инвестиции в $4 млрд. в ИИ-стартап Anthropic, удвоив свой общий вклад в компанию до $8 млрд. Google представил Лондонский AI Campus — амбициозную инициативу, направленную на развитие нового поколения талантов в сфере искусственного интеллекта в Великобритании, с особым акцентом на разнообразие и инклюзивность.

Проект включает в себя двухлетнюю пилотную программу для учеников шестых классов, партнерство с ведущими экспертами в области AI и масштабную образовательную инициативу, поддержанную грантом Google.org в размере £865,000.

Третий тренд – научный прорыв. Впервые физикам удалось превратить квантовый процессор в состояние материи, который, похоже, противоречит законам физики. Это открытие может стать шагом вперед по пути к практическому использованию квантовых вычислений.

Картинка сгенерирована на FLUX.1 от Black Forest Labs

Обзор новостей за эту неделю

Amazon сделал дополнительные инвестиции в размере $4 млрд. у ИИ-стартап Anthropic, удвоив свой общий вклад в компанию до $8 млрд.

Эта сделка станет крупнейшим венчурным инвестиционным проектом в истории Amazon после первоначального взноса в размере $1,25 млрд. в сентябре прошлого года, который к концу марта этого года вырос до $4 млрд.

Это финансирование является одним из ряда инвестиционных партнерств, заключенных между стартапами из искусственного интеллекта и так называемыми гипермасштаберами, крупными провайдерами облачных услуг, в течение последнего года. К примеру, Microsoft инвестировал более $13 млрд. в OpenAI, а также поддерживает французский стартап Mistral и базирующуюся в Абу-Даби компанию G42. Google сотрудничает с Cohere, предоставляя облачную инфраструктуру для тренировки программного обеспечения канадского стартапа в области искусственного интеллекта.

Дарио Амодей, соучредитель и генеральный директор Anthropic, отметил, что их программное обеспечение Claude демонстрирует "год прорывного роста".

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Спутники, оснащенные искусственным интеллектом, могут помочь военно-морским силам защищать Ирландию от российских шпионских кораблей

Спутники с искусственным интеллектом должны рассматриваться как важнейшая составляющая стратегии морской обороны Ирландии и могут быть использованы для защиты от российских шпионских кораблей в Ирландском море.

Так считает компания Ubotica , которая базируется в Дублине и разработала специализированную платформу ИИ для спутников.

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Британские шпионы будут противодействовать угрозе российской кибервойны благодаря новой лаборатории искусственного интеллекта

Пат Макфадден, министр по межправительственным отношениям Великобритании заявил, что страна и ее союзники по НАТО будут противостоять российским атакам как публично, так и "за кулисами".

Британские спецслужбы планируют противодействовать угрозе российской кибервойны посредством новой лаборатории искусственного интеллекта, которую анонсирует министр. Он также подчеркнул, что Владимиру Путину не удастся подорвать поддержку Украины. Макфадден, в компетенцию которого входят вопросы национальной безопасности, также объявит о создании новой Лаборатории исследований безопасности искусственного интеллекта (LAISR), которая должна помочь Великобритании опережать конкурентов в "новой гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта".

Центр объединит усилия GCHQ, Оксфордского университета, Национального центра кибербезопасности, Института Алана Тюринга и ряда правительственных ведомств. На начальном этапе он получит финансирование в размере 8,22 миллионов фунтов стерлингов из государственного бюджета.

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Физики превратили квантовый компьютер во временной кристалл, что снизит количество ошибок при квантовых вычислениях

Впервые физикам удалось превратить квантовый процессор в состояние материи, который, похоже, противоречит законам физики. Это открытие может стать шагом вперед по пути к практическому использованию квантовых вычислений.

Хотя в развитии основ квантовых технологий достигнут значительный прогресс, с увеличением масштабов систем ошибки становятся основным препятствием. Экспериментально заставив квантовый компьютер вести себя как устойчивый временной кристалл, группа физиков из Китая и США надеется сделать эту технологию менее подверженной ошибкам по мере ее развития.

Картинка сгенерирована на FLUX.1 от Black Forest Labs

Временные кристаллы – это группы частиц, которые демонстрируют повторяющиеся структуры. Если в обычных кристаллах, таких как бриллианты или кварц, эти структуры повторяются в трехмерном пространстве, то во временных кристаллах они колеблются периодически, как маятник, "тикая" во времени.

Их уникальность заключается в способности колебаться без внешнего толчка или вопреки ему. Временные кристаллы осциллируют в своем самом низком энергетическом состоянии в соответствии с собственным ритмом, как ребенок, который раскачивается на качелях, игнорируя регулярные толчки родителей.

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Природозащитники обращаются к искусственному интеллекту в борьбе за спасение красных белок

Инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который научили различать серый и красный белок, может стать "настоящим прорывом", говорят охранники природы.

Система, называемая Squirrel Agent, была обучена на тысячах изображений этих животных, что позволяет ей различать их с точностью 97%, по словам ее разработчиков. Она может автоматически контролировать доступ к кормушкам для белок: красные имеют доступ к кормушкам с едой, а серые. – к тем, где еда заменена контрацептивной пастой.

Squirrel Agent сейчас тестируется в нескольких местах по всей Великобритании в сотрудничестве с пятью природоохранными организациями.

Genysys Engine надеется, что в будущем система будет широко использоваться не только для белок, но и для других видов, которым нужен сложный цифровой мониторинг.

Иан Глендиннинг из Northern Red Squirrels, участвующей в испытаниях, заявил BBC, что помощь технологий для сохранения животных является насущной.

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Бразилия использует данные и искусственный интеллект для укрепления цепей снабжения

Предприятия Бразилии инвестируют в цифровые технологии, включая генеративный ИИ, чтобы использовать огромные объемы данных для улучшения работы поставок цепей. Об этом говорится в новом исследовательском отчете, опубликованном сегодня компанией Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ведущей глобальной фирмой по исследованию технологий и консалтинга.

Инструменты ИИ и генеративного ИИ, внедряемые в Бразилии, делают данные о логистике, дистрибуции, продажах и пополнениях товаров более полезными для прогнозирования и реагирования на пиковые продажи и аномальное перемещение материалов. Благодаря этому предприятия получают больше прозрачности и рычагов управления расширенной цепью снабжения – от поставщиков до потребителей. Это также упрощает реализацию инициатив циркулярной экономики, направленных на уменьшение отходов.

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Невероятный ШИ создает "дикий" звук, который никогда раньше не слышали

Модель ШИ Fugatto была обучена командой сотрудников Nvidia, которые предоставили ей миллионы аудиообразцов для создания звуков, никогда ранее не слышавшихся человеческим ухом. Исследователи разработали ИИ, который, по их словам, способен создавать совершенно новые звуки.

Модель ШИ, которая называется Fugatto, была создана командой компании Nvidia, занимающейся производством компьютерных чипов. Ее цель – стать своеобразным "швейцарским ножом для звука". Fugatto можно использовать для редактирования или создания аудио с помощью текстовых запросов.

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Google представил Лондонский AI Campus — амбициозную инициативу, направленную на развитие нового поколения талантов в сфере искусственного интеллекта в Великобритании, с особым акцентом на разнообразие и инклюзивность

Проект включает в себя двухлетнюю пилотную программу для учеников шестых классов, партнерство с ведущими экспертами в области AI и масштабную образовательную инициативу, поддержанную грантом Google.org в размере £865,000.

AI Campus в Камдене:

Кампус, расположенный в Сомерс-Тауне, Камден, был открыт при участии Премьер-министра Великобритании Сэра Кира Стармера. Проект, разработанный в сотрудничестве с Советом Камдена и Camden Learning, предоставляет современные ресурсы в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения, менторство от экспертов Google и DeepMind, а также реальные проекты в таких областях, как здравоохранение, социальные науки и искусство.

Разнообразие и инклюзивность:

Первоначальная группа из 32 учеников отражает разнообразие общины Камдена, при этом приоритет был предоставлен заявителям из недостаточно представленных групп, в том числе тем, кто получает бесплатное школьное питание. С 2025 года кампус расширится, чтобы предложить ресурсы, связанные с AI, и мастер-классы для более широкой аудитории учащихся Камдена.

Программы повышения AI-грамотности по всей стране:

Инициатива Experience AI, разработанная Raspberry Pi Foundation и DeepMind, получила дополнительное финансирование от Google.org для масштабирования. В партнерстве с ParentZone программа будет обучать учителей и привлекать еще 250 000 учеников до конца 2026 года, предоставляя им ключевые навыки в сфере AI и цифровых технологий.

Лондонский AI Campus является ярким примером стремления Google сделать информацию доступной и полезной для всех.