AI4Future: Головні ШІ-новини тижня (18-24 листопада)

Ключовий тренд тижня – ШІ-озброєння з метою протидії Кремлю. Так, супутники, оснащені штучним інтелектом, допомагатимуть Військово-морським силам захищати Ірландію від російських шпигунських кораблів. А британські спецслужби планують протидіяти загрозі російської кібервійни за допомогою нової лабораторії штучного інтелекту.

Другий тренд – інвестиції bigtech у ШІ-стартапи. Amazon зробив додаткові інвестиції у розмірі $4 млрд. у ШІ-стартап Anthropic, подвоївши свій загальний внесок у компанію до $8 млрд. Google представив Лондонський AI Campus — амбітну ініціативу, спрямовану на розвиток нового покоління талантів у сфері штучного інтелекту у Великій Британії, з особливим акцентом на різноманітність та інклюзивність.

Проєкт включає дворічну пілотну програму для учнів шостих класів, партнерство з провідними експертами в галузі AI та масштабну освітню ініціативу, підтриману грантом Google.org у розмірі £865,000.

Третій тренд – науковий прорив. Вперше фізикам вдалося перетворити квантовий процесор на стан матерії, який, здається, суперечить законам фізики. Це відкриття може стати кроком уперед на шляху до практичного використання квантових обчислень.

Картинка згенерована на FLUX.1 від Black Forest Labs

Огляд новин за цей тиждень.

Amazon зробив додаткові інвестиції у розмірі $4 млрд. у ШІ-стартап Anthropic, подвоївши свій загальний внесок у компанію до $8 млрд.

Ця угода стане найбільшим венчурним інвестиційним проєктом в історії Amazon після початкового внеску у розмірі $1,25 млрд. у вересні минулого року, який до кінця березня цього року зріс до $4 млрд.

Це фінансування є одним із низки інвестиційних партнерств, укладених між стартапами зі сфери штучного інтелекту та так званими гіпермасштаберами, великими провайдерами хмарних послуг, протягом останнього року. Наприклад, Microsoft інвестував понад $13 млрд. в OpenAI, а також підтримує французький стартап Mistral і базовану в Абу-Дабі компанію G42. Google співпрацює з Cohere, надаючи хмарну інфраструктуру для тренування програмного забезпечення канадського стартапу у сфері штучного інтелекту.

Даріо Амодей, співзасновник і генеральний директор Anthropic, зазначив, що їхнє програмне забезпечення Claude демонструє "рік проривного зростання".

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Супутники, оснащені штучним інтелектом, можуть допомогти Військово-морським силам захищати Ірландію від російських шпигунських кораблів

Супутники зі штучним інтелектом мають розглядатися як важлива складова стратегії морської оборони Ірландії та можуть бути використані для захисту від російських шпигунських кораблів у Ірландському морі.

Так вважає компанія Ubotica, яка базується у Дубліні та розробила спеціалізовану платформу ШІ для супутників.

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Британські шпигуни протидіятимуть загрозі російської кібервійни завдяки новій лабораторії штучного інтелекту

Пат Макфадден, міністр з міжурядових відносин Великобританії заявив, що країна та її союзники по НАТО протистоятимуть російським атакам як публічно, так і "за лаштунками".

Британські спецслужби планують протидіяти загрозі російської кібервійни за допомогою нової лабораторії штучного інтелекту, яку анонсує міністр. Він також наголосить, що Володимиру Путіну не вдасться підірвати підтримку України. Макфадден, до компетенції якого входять питання національної безпеки, також оголосить про створення нової Лабораторії досліджень безпеки штучного інтелекту (LAISR), яка має допомогти Великій Британії випереджати конкурентів у "новій гонці озброєнь у сфері штучного інтелекту".

Центр об’єднає зусилля GCHQ, Оксфордського університету, Національного центру кібербезпеки, Інституту Алана Тюрінга та низки урядових відомств. На початковому етапі він отримає фінансування в розмірі 8,22 мільйона фунтів стерлінгів із державного бюджету.

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Фізики перетворили квантовий комп’ютер на часовий кристал, що знизить кількість помилок при квантових обчисленнях

Вперше фізикам вдалося перетворити квантовий процесор на стан матерії, який, здається, суперечить законам фізики. Це відкриття може стати кроком уперед на шляху до практичного використання квантових обчислень.

Хоча у розвитку основ квантових технологій досягнуто значного прогресу, зі збільшенням масштабів систем помилки стають основною перешкодою. Експериментально змусивши квантовий комп’ютер поводитися як стійкий часовий кристал, група фізиків з Китаю та США сподівається зробити цю технологію менш схильною до помилок у міру її розвитку.

Картинка згенерована на FLUX.1 від Black Forest Labs

Часові кристали — це групи частинок, які демонструють повторювані структури. Якщо у звичайних кристалах, таких як діаманти чи кварц, ці структури повторюються в тривимірному просторі, то в часових кристалах вони коливаються періодично, як маятник, "цокаючи" в часі.

Їхня унікальність полягає в здатності коливатись без зовнішнього "поштовху" або всупереч йому. Часові кристали осцилюють у своєму найнижчому енергетичному стані відповідно до власного ритму, як дитина, яка розгойдується на гойдалці, ігноруючи регулярні поштовхи батьків.

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Природоохоронці звертаються до штучного інтелекту в боротьбі за порятунок червоних білок

Інструмент на основі штучного інтелекту (ШІ), який навчили розрізняти сірих і червоних білок, може стати "справжнім проривом", кажуть природоохоронці.

Система, яка називається Squirrel Agent, була навчена на тисячах зображень цих тварин, що дозволяє їй розрізняти їх із точністю 97%, за словами її розробників. Вона може автоматично контролювати доступ до годівниць для білок: червоні мають доступ до годівниць із їжею, а сірі – до тих, де їжа замінена контрацептивною пастою.

Squirrel Agent наразі тестується в кількох місцях по всій Великій Британії у співпраці з п’ятьма природоохоронними організаціями.

Genysys Engine сподівається, що в майбутньому система буде широко використовуватися не лише для білок, а й для інших видів, яким потрібен складний цифровий моніторинг.

Іан Глендіннінг із організації Northern Red Squirrels, яка бере участь у випробуваннях, заявив BBC, що допомога технологій для збереження тварин є нагальною.

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Бразилія використовує дані та штучний інтелект для зміцнення ланцюгів постачання. Підприємства впроваджують аналітичні інструменти для підвищення продуктивності та стійкості ланцюгів постачання, щоб здобути конкурентну перевагу, зазначено у звіті ISG Provider Lens™.

Підприємства Бразилії інвестують у цифрові технології, включаючи генеративний ШІ, щоб використовувати величезні обсяги даних для покращення роботи ланцюгів постачання. Про це йдеться у новому дослідницькому звіті, опублікованому сьогодні компанією Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), провідною глобальною фірмою з дослідження технологій та консалтингу.

Інструменти ШІ та генеративного ШІ, які впроваджуються в Бразилії, роблять дані про логістику, дистрибуцію, продажі та поповнення товарів більш корисними для прогнозування та реагування на пікові продажі та аномальне переміщення матеріалів. Завдяки цьому підприємства отримують більше прозорості та важелів управління розширеним ланцюгом постачання — від постачальників до споживачів. Це також полегшує реалізацію ініціатив циркулярної економіки, спрямованих на зменшення відходів.

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Неймовірний ШІ створює "дикий" звук, який ніколи раніше не чули

Модель ШІ Fugatto була навчена командою співробітників Nvidia, які надали їй мільйони аудіозразків для створення звуків, які ніколи раніше не були чуті людським вухом. Дослідники розробили ШІ, який, за їхніми словами, здатний створювати абсолютно нові звуки.

Модель ШІ, яка називається Fugatto, була створена командою компанії Nvidia, що займається виробництвом комп’ютерних чипів. Її мета — стати своєрідним "швейцарським ножем для звуку". Fugatto можна використовувати для редагування або створення аудіо за допомогою текстових запитів.

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Google представив Лондонський AI Campus — амбітну ініціативу, спрямовану на розвиток нового покоління талантів у сфері штучного інтелекту у Великій Британії, з особливим акцентом на різноманітність та інклюзивність

Проєкт включає дворічну пілотну програму для учнів шостих класів, партнерство з провідними експертами в галузі AI та масштабну освітню ініціативу, підтриману грантом Google.org у розмірі £865,000.

AI Campus у Камдені:

Кампус, розташований у Сомерс-Таун, Камден, був відкритий за участі Прем’єр-міністра Великої Британії Сера Кіра Стармера. Проєкт, розроблений у співпраці з Радою Камдена та Camden Learning, надає сучасні ресурси у сфері штучного інтелекту та машинного навчання, менторство від експертів Google та DeepMind, а також реальні проєкти у таких сферах, як охорона здоров’я, соціальні науки та мистецтво.

Різноманітність та інклюзивність:

Початкова група з 32 учнів відображає різноманітність громади Камдена, при цьому пріоритет був наданий заявникам із недостатньо представлених груп, зокрема тим, хто отримує безкоштовне шкільне харчування. З 2025 року кампус розшириться, щоб запропонувати ресурси, пов’язані з AI, та майстер-класи для ширшої аудиторії учнів Камдена.

Програми підвищення AI-грамотності по всій країні:

Ініціатива Experience AI, розроблена Raspberry Pi Foundation та DeepMind, отримала додаткове фінансування від Google.org для масштабування. У партнерстві з ParentZone програма навчатиме вчителів та залучатиме ще 250,000 учнів до кінця 2026 року, надаючи їм ключові навички у сфері AI та цифрових технологій.

Лондонський AI Campus є яскравим прикладом прагнення Google зробити інформацію доступною та корисною для всіх.