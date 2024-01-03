Бытовая техника Tesla: доступные технологии для каждого

В сетях украинских ритейлеров наряду с бытовой техникой популярных компаний можно найти телевизоры инновационного европейского бренда Tesla. Товары компании появились на рынке не так давно, но уже успели завоевать благосклонность украинских потребителей.

Основанный с мыслью о потребностях клиентов, бренд производит бытовую технику, которая не только отвечает требованиям современности, но и воплощает эстетику и функциональность. Рассказываем, что это за производитель и какие преимущества его продуктов.

Что известно о бренде

Tesla – сербский производитель бытовой техники и электроники, основанный в 2016 году международной глобальной компанией Comtrade Group. Компания более 30 лет разрабатывает программное обеспечение и имеет годовой доход в 500 млн долларов. В Comtrade Group работают более 3000 сотрудников, а офисы компании находятся в 18 странах Европы и Азии.

Имея огромный опыт на рынке инноваций, корпорация основала бренд Tesla с миссией продвигать современные технологии в повседневной жизни и быту. Хотя название производителя созвучно с названием компании по производству электромобилей Илона Маска, к Tesla Inc. бренд не имеет никакого отношения. Наименование выбрали, вдохновляясь деятельностью одного из самых выдающихся ученых всех времен Николы Теслы - ведь он также имел идею обеспечить доступность технологий для каждого, что очень близко к ценностям бренда. Торговая марка Tesla защищена законом.

Сегодня компания имеет семь производственных мощностей, десять бизнес-центров, два исследовательских центра и пять логистических центров. Главными рынками сбыта бытовой техники и электроники Tesla являются европейские страны. Бренд быстро развивается и имеет успех: на каждом новом рынке сбыта за три года занимает 2-4% доли рынка.

Какую бытовую технику производит компания

В Украину бренд импортирует современные качественные телевизоры, впрочем, ассортимент компании гораздо шире и включает в себя следующие позиции:

Телевизоры . Tesla предлагает инновационные телевизоры, которые обеспечивают невероятный опыт просмотра. Доступны модели от 24 до 65 дюймов с качеством изображения QLED, UHD, FHD и HD, а также с различными операционными системами: Android, Google TV. В разных моделях присутствуют инновационные фишки – игровые режимы, встроенные в дисплей микрофоны для использования hands free и так далее.

Tesla предлагает инновационные телевизоры, которые обеспечивают невероятный опыт просмотра. Доступны модели от 24 до 65 дюймов с качеством изображения QLED, UHD, FHD и HD, а также с различными операционными системами: Android, Google TV. В разных моделях присутствуют инновационные фишки – игровые режимы, встроенные в дисплей микрофоны для использования hands free и так далее. Большая бытовая техника . Компания производит современные и инновационные стиральные и сушильные машины, холодильники и морозильные камеры, а также габаритную кухонную технику вроде духовок или плит.

Мелкая бытовая техника . Эта линейка включает в себя разнообразные миксеры, блендеры, тостеры, электрические чайники, утюги, пылесосы, воздухоочистители - все для комфортного ведения домохозяйства.

Климатическая техника . Бренд продает кондиционеры, предлагает энергоэффективные решения по настройке микроклимата в помещениях: сплит-системы, мультисистемы, тепловые насосы.

Бренд продает кондиционеры, предлагает энергоэффективные решения по настройке микроклимата в помещениях: сплит-системы, мультисистемы, тепловые насосы. Ноутбуки, мониторы и смартфоны . Tesla создает гаджеты, способные удовлетворить требования по производительности любого потребителя – обычного пользователя, создателя контента или геймера, делая работу и развлечения удобными и увлекательными. А смартфоны компании еще и очень устойчивы к повреждениям.

Какие преимущества имеют товары бренда

Бренд устанавливает новые стандарты в мире бытовой техники, предоставляет потребителям возможность наслаждаться передовыми технологиями в их повседневной жизни. Из преимуществ товаров компании можно выделить следующие.

Функциональность, технологичность и качество

Tesla стремится к самым высоким стандартам качества в своей продукции. Использование передовых технологий в производстве и внимательное управление процессами позволяют бренду гарантировать надежность, качество и долговечность техники.

Каждый прибор разрабатывается для максимального удобства и удовлетворения потребностей потребителя, поэтому продукция компании не просто справляется с повседневными задачами, но поражает своей функциональностью. Большинство продуктов Tesla можно интегрировать в систему "умного дома". Это позволяет пользователям дистанционно управлять разными устройствами и автоматизировать процессы от управления температурой до приготовления пищи.

Привлекательный дизайн

У инженеров компании есть задача разработать продукцию не только высокого качества, но и современного вида. Товары бренда известны продуманным дизайном, сочетающим эстетику и функциональность. Благодаря этому каждый прибор может быть полноценным элементом интерьера дома, который будет подходить любому современному пространству.

Привлекательный дизайн Tesla добавляет гармонию в повседневную жизнь, а также подчеркивает обязательство бренда создавать решения, удовлетворяющие все требования современного потребителя – от функциональности до внешнего вида.

Доступные цены

В мире, где технологии являются важной частью повседневной жизни, Tesla настаивает на том, что инновации должны быть доступны широкому кругу потребителей. Философия бренда отражается в привлекательных ценах на продукцию: бытовая техника компании имеет очень лояльную к покупателям стоимость. Компания также предоставляет клиентам возможность выбирать среди различных моделей, в соответствии с их потребностями и финансовыми возможностями. Это позволяет каждому покупателю получить новую технику, не жертвуя качеством или функциональностью.

Какие особенности телевизоров бренда

В Украине Tesla представлена высококачественными телевизорами, способными конкурировать с техникой любых популярных брендов. Компания прилагает максимальные усилия для обеспечения наивысшего качества изображения у своих телевизоров – передовые технологии и высокое разрешение экранов гарантируют непревзойденные впечатления. С помощью новейших аудиосистем телевизоры Tesla обеспечивают мощный и четкий звук, что превращает просмотр в увлекательный аудиовизуальный опыт.

У всех моделей современный дизайн: элегантные корпуса и стильные стойки делают эти телевизоры стильными элементами декора в каждом интерьере. Также техника оснащена современными смарт-функциями, интеграцией с популярными стриминговыми сервисами, а некоторые модели – возможностью управлять голосом.

Бренд имел три ТВ-линейки с разными операционными системами и функциональностью, но недавно ассортимент пополнился новой серией телевизоров, чьей особенностью является использование технологии QLED.

Если коротко – это самый современный подход к производству экранов, позволяющий получить более яркое и более детализированное изображение. Основное преимущество заключается в использовании квантовых точек – крохотных частиц, светящихся при воздействии света. Благодаря этому изображение становится более насыщеным и видным даже в очень светлых помещениях. Достигается высокая контрастность, когда черный цвет глубже. Чем больше квантовых точек, тем реалистичнее цвета и более детализированное изображение. Кроме того, светодиоды QLED используют энергию более эффективно и имеют более длительный срок службы.

Линейка QLED представлена моделями трех размеров: 50, 55 и 65 дюймов. Все модели имеют следующие характеристики: