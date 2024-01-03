Побутова техніка Tesla: доступні технології для кожного

У мережах українських рітейлерів поряд з побутовою технікою найпопулярніших компаній можна знайти телевізори інноваційного європейського бренду Tesla. Товари компанії з'явилися на ринку не так давно, але вже встигли здобути прихильність українських споживачів

Заснований з думкою про потреби клієнтів, бренд виробляє побутову техніку, яка не лише відповідає вимогам сучасності, але й уособлює естетику та функціональність. Розповідаємо, що це за виробник та які переваги мають його продукти.

Що відомо про бренд

Tesla - є сербським виробником побутової техніки та електроніки, що був створений у 2016 році міжнародною глобальною компанією Comtrade Group. Компанія вже понад 30 років розробляє програмне забезпечення та має річний дохід у 500 млн доларів. У Comtrade Group працюють більше 3000 співробітників, а офіси компанії є у 18 країнах Європи та Азії.

Маючи величезний досвіду на ринку інновацій, корпорація заснувала бренд Tesla з місією просувати сучасні технології у повсякденному житті та побуті. Хоча назва виробника співзвучна з назвою компанії з виробництва електромобілів Ілона Маска, до Tesla Inc. бренд не має жодного відношення. Натомість найменування обрали, надихаючись діяльністю одного з найвидатніших учених усіх часів Ніколи Тесли - адже він також мав ідею забезпечити доступність технологій для кожного, що є дуже близьким до цінностей бренду. Торгова марка Tesla захищена законом.

Сьогодні компанія має сім виробничих потужностей, десять бізнес-центрів, два дослідницьких осередка та п'ять логістичних центрів. Головними ринками збуту побутової техніки та електроніки Tesla є європейські країни. Бренд швидко розвивається та має успіх: на кожному новому ринку збуту за три роки займає 2-4% долі ринку.

Яку побутову техніку виробляє компанія

В Україну бренд імпортує сучасні якісні телевізори, втім асортимент компанії набагато ширший та включає у себе такі позиції:

Телевізори . Tesla пропонує інноваційні телевізори, які забезпечують неймовірний досвід перегляду. Доступні моделі від 24 до 65 дюймів, з якістю зображення QLED, UHD, FHD та HD, а також з різними операційними системами: Android, Google TV. В різних моделях присутні інноваційні фішки - ігрові режими, вбудовані в дисплей мікрофони для користування hands free, тощо.

Tesla пропонує інноваційні телевізори, які забезпечують неймовірний досвід перегляду. Доступні моделі від 24 до 65 дюймів, з якістю зображення QLED, UHD, FHD та HD, а також з різними операційними системами: Android, Google TV. В різних моделях присутні інноваційні фішки - ігрові режими, вбудовані в дисплей мікрофони для користування hands free, тощо. Велика побутова техніка . Компанія виробляє сучасні та інноваційні пральні та сушильні машини, холодильники та морозильні камери, а також габаритну кухонну техніку на кшталт духовок чи плит.

Дрібна побутова техніка . Ця лінійка включає у себе різноманітні міксери, блендери, тостери, електричні чайники, праски, пилососи, очищувачі повітря тощо - усе для комфортного ведення домогосподарства.

Кліматична техніка . Бренд продає кондиціонери, пропонує ефективні та енергоефективні рішення з налаштування мікроклімату у приміщеннях: спліт-системи, мульти-системи, теплові насоси тощо.

Бренд продає кондиціонери, пропонує ефективні та енергоефективні рішення з налаштування мікроклімату у приміщеннях: спліт-системи, мульти-системи, теплові насоси тощо. Ноутбуки, монітори та смартфони . Tesla створює гаджети, здатні задовольнити вимоги з продуктивності від будь-кого - звичайного користувача, творця контенту чи геймера, роблячи роботу та розваги зручними та захопливими. А смартфони компанії ще й надзвичайно стійкі до пошкоджень.

Які переваги мають товари бренду

Бренд встановлює нові стандарти у світі побутової техніки, надає споживачам можливість насолоджуватися передовими технологіями в їхньому повсякденному житті. Із переваг товарів компанії можна виділити наступні.

Функціональність, технологічність та якість

Tesla прагне до найвищих стандартів якості у своїй продукції. Використання передових технологій у виробництві та уважне контролювання процесів дозволяють бренду гарантувати надійність, якість та довговічність техніки.

Кожен прилад розробляється для максимальної зручності та задоволення потреб споживача, тож продукція компанії не просто справляється з повсякденними завданнями, а й вражає своєю функціональністю. Більшість продуктів Tesla можна інтегрувати в систему "розумного дому". Це дозволяє користувачам дистанційно керувати різними пристроями та автоматизувати процеси від управління температурою до приготування їжі.

Привабливий дизайн

Інженери компанії мають завдання розробити продукцію не лише високої якості, але й сучасного вигляду. Товари бренду відомі продуманим дизайном, який поєднує естетику та функціональність. Завдяки цьому кожен прилад може бути повноцінним елементом інтер'єру будинку, який пасуватиме будь-якому сучасному простору.

Привабливий дизайн Tesla додає гармонії у повсякденне життя, а також підкреслює зобов'язання бренду до створення рішень, що задовольняють усі аспекти сучасного споживача – від функціональності до відповідного зовнішнього вигляду.

Доступні ціни

У світі, де технології є важливою частиною повсякденного життя, Tesla наполягає на тому, що інновації повинні бути доступними широкому колу споживачів. Філософія бренду відображається у привабливих цінах на продукцію: побутова техніка компанії має дуже лояльну до покупців вартість. Компанія також надає клієнтам можливість вибирати серед різних моделей, відповідно до їхніх потреб та фінансових можливостей. Це дозволяє кожному покупцю отримати новітню техніку, не жертвуючи якістю чи функціональністю.

Які особливості телевізорів бренду

В Україні Tesla представлена високоякісними телевізорами, що здатні конкурувати з технікою будь-яких популярних брендів. Компанія докладає максимальних зусиль для забезпечення найвищої якості зображення на своїх телевізорах - передові технології та висока роздільна здатність екранів гарантують неперевершені враження. За допомогою новітніх аудіосистем, телевізори Tesla забезпечують потужний та чіткий звук, що перетворює перегляд у захоплюючий аудіовізуальний досвід.

Усі моделі мають сучасний дизайн: елегантні корпуси та стильні стойки роблять ці телевізори стильними елементами декору в кожному інтер'єрі. Також техніка оснащена сучасними смарт-функціями, інтеграцією з популярними стрімінговими сервісами, а деякі моделі - можливістю керувати голосом.

Бренд мав три ТV-лінійки з різними операційними системами та функціональністю, але нещодавно асортимент поповнився новою серією телевізорів, чиєю особливістю є використання технології QLED.

Якщо коротко - це найсучасніший підхід до виробництва екранів, який дозволяє отримати яскравіше та більш деталізоване зображення. Основна перевага полягає в використанні квантових точок - крихітних частинок, що світяться при впливі світла. Завдяки цьому зображення стає більш насиченим та видним навіть у дуже світлих приміщеннях. Досягається висока контрастність, коли чорний колір глибший. Чим більше квантових точок, тим більш насичені та реалістичні кольори та більш деталізоване зображення. Крім того, світлодіоди QLED використовують енергію ефективніше та мають довший термін служби.

Лінійка QLED представлена моделями трьох розмірів: 50, 55 та 65 дюймів. Усі моделі мають такі характеристики: